Make up rosa primavera estate 2017

Il rosa sarà il colore della prossima primavera/estate 2017 soprattutto in fatto di make up. Il pink make up è stato infatti protagonista anche durante tutte le Fashion Week di tutto il mondo e lo possiamo ammirare sulle passerelle e nelle sfilate oltre alle palette dei migliori make up artist internazionali.

Il rosa in tutte le sue tonalità si pone come il colore della sensualità, della purezza e della freschezza tipiche caratteristiche amante dalle donne, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. Sul mercato ci sono diversi marchi che hanno pensato alla prossima tendenza del rosa per il make up.

Ogni marchio propone una vasta gamma di prodotti per realizzare un trucco completo, dalla cipria ai rossetti, dal mascara agli ombretti. Ogni soluzione è pensata per ogni donna e si adatta alle singole esigenze. Scopriamo insieme i prodotti più gettonati e utili per creare il must perfetto del make up per la prossima P/E 2017.

Mai senza cipria

La cipria è uno degli elementi che non deve mai mancare nella realizzazione di un perfetto make up. Le migliori ciprie sul mercato si presentano con le nuances del rosa arricchite da madreperla, brillantini e petali satin. La cipria viene creata dai migliori marchi per dare luce agli zigomi con un solo colpo di pennello.

E’ importante che acquistiate un set di pennelli professionali (ce ne sono tanti in commercio a prezzi contenuti) poichè ogni elemento del make up deve essere realizzato utilizzando il pennello specifico. La cipria deve essere applicata su zigomi, guance, fronte, mento, collo e décolleté per dare al viso un effetto radioso e scolpito. Prova la cipria di Pupa, dall’effetto “top coat” trasparente e mat. Questa cipria è ottima per fissare il trucco ed evitare sbavature tipiche del caldo.

Blushmania

Il blush rosa crea sul viso un effetto Bonne mine tanto ricercato dalle appassionate di make up. Il blush può essere applicato in modo monocromatico (solo rosa) o abbinato a gradazioni diverse di altri colori primaverili (come lilla delicato, pesca, beige lattiginoso) per un effetto naturale, sano e delicato.

Se si ama un look più effetto bambolina-Lolita meglio optare per una tonalità di rosa più deciso (come il confetto). Il marchio Lancome propone un blush liquido che rinfresca la pelle in modo istantaneo, dando un colore naturale alle guance.

Ombretti pastello

Gli sguardi della prossima primavera/estate 2017 saranno intensi, luminosi e geometrici. I colori pastello avranno un ruolo principale e da protagonista sulle palpebre delle donne. I toni pastello rendono il make up naturale con un effetto di freschezza immediata tipico delle stagioni del sole.