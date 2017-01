2 visite

Il 14 febbraio è San Valentino, la festa di tutti gli innamorati. Come ogni anno questo evento affascina tante donne che cercano il make up perfetto per una cena romantica con il prorpio compgano o per un weekend d’amore.

Quali sono le tendenze per il trucco di questo San Valentine’s Day 2017? Tante le novità lanciate sul mercato dei più famosi marchi di cosmesi, per farci sentire più belle è più di tendenza.

Trucco San Valntino 2017: Rimmel London

Uno dei brand più famosi al mondo, Rimmel London, ha lanciato una novità assoluta per il giorno degli innamorati. L’elemento di make su cui gli esperti di benessere del marchio hanno puntato è il rossetto.

Il must si chiama The Only 1 Matte Lipstick, il nuovo rossetto che delinea le tue labbra in diverse tonalità di colore.Il finsih è opaco, quindi adatto sia pe coloro che amano l’effetto mat, sia per chi desidera delle labbra scintillanti (basta aggiungere un velo di gloss).

La texture è morbida, compatta, formulata per evitare qualsiasi tipi di sbavatura e resistente a 24 mila baci.Rimmel per completare il maquillage della festa defli innamorati proprone in abbinamento al rossetto anche:

fondotinta Match Perfection SPF20

mascara Scandaleyes

palette di ombretti Magnif’Eye

Tra le palette è possibile trovare quella indicata e specifica per il giorno di San Valentino.

Trucco San Valentino 2017: Wycon

Il brand low cost Wycon lancia sul mercato delle novità divertenti e originali per un look 14 febbraio assolutamente perfetto nel make up! Blush, illuminanti, palette e pennelli esclusivamente a tema San Valentino, quindi a forma di cuore.

Interessantissima la nuova linea Just Love dei rossetti pensata per il giorno più Fall in Love dell’anno. Dal packaging a tema agli elementi base trucco, rossetti di diverse tonalità, dalla texture cremosa per labbra tira baci o nella forma liquida.

Da Wycon anche Love Highlighter, un illuminante cotto dalla texture vellutata e setosa, una maxi cialda a forma di cuore. Grazie al colore dorato della polvere è adatto a qualsiasi tipo di incarnato e testato dermatologicamente.