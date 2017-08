Mai più trucco sciolto. 4 ricette per preparare fissanti per il make up naturali

77 visite

Quante volte vi siete ritrovate con il trucco sciolto a fine giornata? Per chi trascorre molte ore fuori casa, diventa difficile mantenere la perfezione di un make up realizzato prima di uscire. Soprattutto con l’arrivo dell’estate, il problema diventa ancora più frequente. In commercio esistono numerosi prodotti in grado di fissare il trucco.

Resistenti ad acqua, sudore e alte temperature, essi promettono una tenuta di diverse ore al giorno. Tuttavia, non è necessario recarsi in profumeria per avere un fantastico make up a lunga durata. Vediamo insieme come preparare in poche mosse diversi tipi di fissanti naturali per il trucco.

Fissante trucco naturale con glicerina

Se controllate la lista degli ingredienti della maggior parte dei fissanti per il make up, vedrete che molti contengono glicerina. Essa è infatti uno degli idratanti naturali più efficaci da utilizzare sulla pelle del viso per far durare a lungo il trucco.

Per questa ragione, i fissanti per il trucco fatti in casa con la glicerina sono quelli più popolari tra le donne. La glicerina è facilmente reperibile nelle erboristerie più fornite o negli e-store di materie prime cosmetiche.

Versate dell’acqua e della glicerina (meglio se di origine vegetale) in un vaporizzatore. La giusta proporzione deve essere di 4 parti di acqua per ogni parte di glicerina. Agitate bene il tutto finché la soluzione non si amalgama. Una volta pronto, basterà spruzzarlo 3-4 volte sul viso già truccato per ottenere un fantastico look a prova di intemperie.

Fissante trucco naturale con acqua di rose

Tutti sappiamo che l’acqua di rose è un buon tonico per la pelle del viso. Forse però non è ben noto che essa funziona anche come efficace fissante per il trucco. Per cominciare, preparate la vostra acqua di rose fatta in casa mettendo in infusione dei petali di rosa freschi in acqua distillata bollente.

In alternativa, se avete poco tempo, è possibile acquistare direttamente il prodotto già finito, senza compromettere il risultato finale. A questo punto, prendete mezzo bicchiere di acqua di rose, al quale aggiungerete un cucchiaio di glicerina vegetale. Mescolate bene e versate il tutto in un vaporizzatore. Il vostro fissante è ora pronto per essere utilizzato.

Fissante trucco naturale con aloe vera

L’aloe vera è un ingrediente naturale di bellezza in cui molte donne credono ciecamente. E non sbagliano. Tra i tanti utilizzi del gel ricavato da questa pianta, compare la sua capacità di fissare il trucco. La preparazione di questo spray è veramente facile e garantirà al make up una lunga durata, rendendo la pelle fresca e idratata al tempo stesso.

Prendete del gel puro di aloe vera e unitelo a dell’acqua tiepida. La proporzione deve essere di 3 parti d’acqua per ogni parte di gel di aloe. Ponete tutto in un vaporizzatore e agitate bene finché i due composti non si amalgamano bene.

Fissante trucco naturale con amamelide

Non tutti conoscono i benefici cosmetici dell’amamelide. Si tratta di una pianta ricca di flavonoidi dalla quale si ricavano estratti e olii molto efficaci per il benessere della pelle del viso. È anche l’ingrediente principale di molti struccanti.

Nonostante possa sembrare un controsenso, l’amamelide è però anche un ottimo fissante per il make up. Per prepararlo, è necessario mescolare acqua distillata (o acqua di rose) ed estratto di amamelide in proporzione 3:1. Versate la soluzione in un vaporizzatore e conservate in frigorifero.

Anche se questi fissanti per il trucco sono senza conservanti, quindi destinati ad essere utilizzati in tempi non troppo lunghi, aggiungere ai vari composti qualche goccia di olio di vitamina E può allontanarne considerevolmente la data di scadenza.

Se dopo aver applicato il fissante sentite la pelle tirare, aggiungete poche gocce di olio di argan alla soluzione e il problema sarà risolto. Se poi siete amanti dei prodotti cosmetici profumati, aggiungete al fissante una piccola quantità di olio essenziale preferito.