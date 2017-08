15.530 visite

Le secrezioni naturali intime provvedono a rimuovere le impurità, ecco perché un’eccessiva pulizia può provocare problemi, come uno squilibrio del ph. Per rimanere fresche e pulite è sufficiente eseguire un lavaggio delle piccole, grandi labbra e delle altre parti esterne dei genitali con un detergente neutro.

Se desideri un’igiene più accurata ti basta sostituire il detergente neutro abituale (deve avere un ph 5.5) con uno a ph più acido (4.5, 3.5).Ottimo anche un prodotto probiotico per la detersione, che aiuta le difese naturali. Questa piccola accortezza va seguita anche durante i giorni in cui hai il ciclo mestruale.

Una lavanda vaginale all’estratto di salvia, può accelerare la fine delle mestruazioni (parliamo di residui del mestruo), per cui a volte si può utilizzare, ma che non diventi un’abitudine. Infatti, se si spinge il getto con troppa forza, la lavanda può favorire la risalita dei residui di sangue nell’utero e favorire così le infiammazioni.

Importante è non eccedere mai con le lavande intime, privano il corpo del biofilm e della microflora, elementi preziosi per proteggerti. Entrambi si possono considerare delle sentinelle naturali, lavarli via può consentire il passaggio agevolato dei germi, rischiando infezioni.

Se ti accorgi di una perdita o di uno strano odore, è meglio parlarne con il ginecologo o con proprio medico di fiducia. Vietato auto-curarsi con le lavande vaginali.

I cattivi odori possono essere la spia di una vaginosi batterica o di un’infezione di Gardnerella. Stai allerta anche nel caso compaiano arrossamenti o pruriti intimi, accompagnati da perdite biancastre, potrebbe trattarsi di leucorrea. Spesso può comparire anche un bruciore e un dolore vulvo-vaginale, soprattutto dopo i rapporti sessuali.

In questi casi eseguire lavaggi vaginali improvvisati, può sia aggravare il processo infettivo, sia ritardare la diagnosi da parte del proprio ginecologo.

In presenza di un’infezione cronica, come ad esempio la candida, può invece essere ottimo un lavaggio intimo con una lavanda disinfettante, che favorisce la guarigione, aumentando l’efficacia dei farmaci.

Prima e dopo il sesso è sufficiente la detersione normale con un antibatterico con ph 4.5, arricchito di sostanze lenitive come calendula o malva. Quindi, meglio evitare lavande intime, o comunque mai eccedere nel loro utilizzo.

Durante la giornata lavorativa per rinfrescarti, puoi utilizzare delle salviettine intime alla calendula, malva o tiglio.

Se ami il fai da te per l’igiene personale: un cucchiaio di bicarbonato di sodio sciolto nell’acqua tiepida durante il bidet, può attenuare infiammazioni e pruriti, infatti è un ottimo detergente non aggressivo. Ma ricorda che i lavaggi riguardano solo i genitali esterni, mai utilizzare irrigazioni vaginali, se non prescritte dal proprio ginecologo.