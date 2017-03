Un probiotico al giorno per ridurre il grasso e perdere peso

Siamo abituati a pensare ai probiotici in relazione soprattutto alla loro funzione di ristabilire l’equilibrio intestinale ovvero la giusta flora batterica che in alcuni periodi dell’anno può aver bisogno di essere reintegrata. E così ci hanno spiegato che essi sono un validissimo aiuto nel combattere la sindrome da colon irritabile e nel rafforzare le difese immunitarie.

Tutto questo è giusto ma studi recenti hanno messo in luce nuove azioni benefiche di questi batteri che abitano normalmente il nostro intestino.

Supplementi giornalieri di lactobacillus gasseri SBT 2055 (LG 2055) possono contribuire a ridurre il peso corporeo e la massa grassa.

E’ quanto riferito da un nuovo studio giapponese, pubblicato sulla rivista “European Journal of clinical nutrition”, secondo cui il consumo giornaliero, per 12 settimane di latte fermentato contenente questo specifico tipo di probiotico ( ce ne sono diversi) consente una riduzione del 3,3% del grasso sottocutaneo e del 4,6% del grasso addominale. Ciò si traduce in una perdita di peso corporeo che si stima essere intorno all’1,5% e una riduzione globale del girovita importante, intorno all’1,8%.

L’esperimento è stato condotto su un gruppo di 87 persone in sovrappeso. Suddivisi in due gruppi, al primo è stato somministrato per 12 settimane consecutive 200g di latte fermentato con l’aggiunta del probiotico LG2055, mentre al secondo gruppo si è fornito solo del latte fermentato.

Specifichiamo che i probiotici trovano un habitat ideale proprio nei derivati del latte, laddove i lactobacilli fermentano il lattosio ovvero lo zucchero del latte, producendo acido lattico. Ecco perché li troviamo spesso nei prodotti latteo-caseari come yogurt, formaggi freschi e latte fermentato.

Fatta questa precisazione, ritorniamo all’esperimento. In questo caso si è deciso di utilizzare il latte fermentato che presenta di base una serie di probiotici ma non quello specifico di interesse dello studio.

Si è potuto constatare al termine delle 12 settimane, che coloro i quali avevano assunto solo latte fermentato, avevano sì agevolato la flora batterica e quindi presentato i classici benefici rispetto alla funzionalità dell’intestino, all’azione calmante sulle vie respiratorie, all’aumento delle difese immunitarie oltre che sui valori del colesterolo ma non avevano avuto grandi miglioramenti rispetto

alla perdita di peso e di circonferenza.

Dato che invece, si è riscontrato sul primo gruppo, al quale è stato somministrato con regolarità giornaliera il probiotico LG2055. Si è avuta una riduzione su tutti i teste, sia del grasso sottocutaneo e addominale che una riduzione del girovita e del peso complessivo.

Dunque gli scienziati hanno concluso positivamente la loro ricerca. Questo Lactobacillus LG2055 è effettivamente in grado di aiutare, in modo particolare rispetto agli altri probiotici, la diminuzione di peso.

Questo significa che coloro i quali hanno bisogno di smaltire grasso in eccesso, specie quello addominale che affligge tanto le donne quanto il popolo maschile, da oggi hanno un nuovo alleato del tutto naturale e assolutamente benefico per l’intero organismo.

Una soluzione alla portata di tutti, che può senz’altro costituire un validissimo supporto delle diete ipocaloriche e dei regimi alimentari controllati. Prima di vedere quali sono i 5 migliori probiotici ricordiamo i tre principali gruppi di batteri che li compongono: