Unghie primavera estate 2017

Le mani sono da sempre lo specchio della personalità di ogni donna e in molti casi il biglietto da visita in ambito sentimentale e lavorativo. Che sia verità o falso mito a noi non resta che avere le mani in ordine e con una nail art impeccabile.

La primavera e l’estate sono le due stagioni che ispirano maggiormente a sfoggiare unghie uniche e scintillanti (mani e anche piedi, ricordatevi sempre abbinate) dopo la tendenza autunno/inverno del Vinaccia. Quali saranno le tendenze nail art per le unghie della primavera estate 2017? Cosa dirà la moda con l’arrivo del caldo, del sole e della tintarella?

Vediamo insieme gli ultimi smalti di tendenza, le decorazioni must dell’anno e le tonalità in voga della prossima primavera/estate. Dai colori pastello agli evergreen rosso e nero, dai colori fluo all‘effetto glitter, dalla french manicure al nude look fino ad arrivare allo zucchero filato. Ecco tutte le nail art che andranno di moda nella prossima P/E 2017.

La prossima primavera/estate 2017 apre le porte a una nail art sofisticata, semplice ma mai banale. Come mi faccio le unghie? Con il crystal effect, effetto cristalli. Luci di cristalli e contorni perfetti sono il must di quest’anno per le unghie, con un’attenzione particolare alla cura delle cuticole.

La tendenza si concentra sulla scelta di effetti sorprendenti, lucidi e un nude super estremo:

E’ necessario puntare su prodotti professionali, accorciare le unghie con una giusta lunghezza e per un tocco glamour, delineare i contorni dell’unghia con un touch shine di glitter per dare un effetto ancora più brillante e scintillante.

Non ami i glitter? Punta su smalti argento o oro satinato (e se sei brava crea dei piccoli disegni astratti sulle unghie). Se invece ami osare punta su colori forti e accesi come il viola, il blu e il verde per un effetto charming.

Il piacere e la dolcezza dello zucchero filato che ci ricorda tanto le feste di paese? Puoi ricrearlo sulle tue unghie grazie alla nuovissima tendenza nail art di questa prossima stagione primavera/estate 2017. In cosa consistono le unghie effetto zucchero filato? Basta applicare una base colorata sul’unghia (della tonalità preferita) e successivamente scegliere due nuances (meglio se in contrasto tra loro).

La scelta delle tonalità di colori dovrebbe ricadere sempre sui toni pastello, denominati anche effetto candy shop (da far collare insieme proprio come se unghie fossero delle gustose caramelle da scartare). A questo punto basta lasciare colare a caso i colori, fare asciugare il tutto e applicare di nuovo dello smalto trasparente. Il risultato vi sorprenderà e sarete originali agli occhi delle vostre amiche glamour.

E’ un tipico french verticale disegnato sulla parte laterale della superficie dell’unghia. Si può realizzare utilizzando:

Per ricreare le unghie ombré si parte dalla fusione di due tinte che si mixano insieme armoniosamente creando un leggero oppure un più marcato contrasto cromatico. In genere si usano più tonalità dello stesso colore e si mixano insieme.

Un esempio sono le varie tonalità del blu o del rosso che insieme creano delle sfumature inediti e davvero fantastiche. La primavera/estate 2017 è scandita da sfumature magiche e caratteristiche tipiche della creatività.

Starai pensando a quale impresa sei chiamata per realizzare una nail art di tendenza con effetto tridimensionale? Invece il tutto è molto semplice. Ti occorreranno:

Applicate la base di smalto preferita sull’unghia e successivamente create un qualcosa di astratto a caso con le vostre decorazioni. Lasciate asciugare e il gioco è fatto. Non ami essere troppo estrosa? Opta per le unghie con pioggia di paillettes (meno shock ma molto originale). Basta applicare una base chiara (rosa o bianca) e quando è asciugato fare una passata di smalto contenente mini paillettes. Anche in questo caso il risultato è raggiunto in pochi minuti. Prova anche il waterfall manicure.

Classy nail art

In uno scenario di tendente accese e originali, non manca mai un posto per gli effetti monocromatici classy (ovvero gli smalti unghie evergreen sempre di moda e di classe). Non ami strass, perle ed effetti stravaganti? Opta per i colori standard sempre chic come: rosso, nero e bianco senza dimenticare il french.

Spopoleranno infatti tutte le sfumature del rosso: pompeiano, valentino, chanel etc. Via libera anche agli effetti caramella, gianduia, bagliori di luce ambrata e argentata fino alle nuances del blu (dalla tonalità lavagna al ceruleo fino ad arrivare al classico blu notte). Un ritorno a vecchie tendenze. Leggi anche into the blu.

In alternativa la manicure shiny effetto nude. Basta tagliare le unghie cortissime e applicare un velo di smalto trasparente con dei brillantini leggerissimi all’interno. Per essere brillante anche con la moda tradizionale.

Pink nail art

Il rosa sarà il colore moda della prossima primavera/estate e non solo per le unghie. Anche il make up sarà tendenzialmente effetto pink! Oltre il rosa potrai scegliere tra altri colori tenui pastello come il verde acqua marina, lavagna, latte e pesca. Leggi come realizzare le unghie effetto lavagna.

Ovviamente sarà la scelta del rosa la vera tendenza per le donne che amano il romanticismo e l’eleganza. Basta applicare un velo di smalto trasparente sulla base dell’unghia e successivamente una tonalità a piacimento del rosa. Se desideri puoi arricchire il tutto con contorni glitter oppure con un effetto satinato.

La scelta per le vostre unghie è davvero vasta. C’è chi ama le unghie brillanti con smalti luminosi e chi invece preferisce l’effetto mat (molto in voga nelle prossime stagioni del sole e del mare). Non dimenticare di fare una buona manicure prima di scegliere come fare le tue unghie. Usa prodotti nutrienti per le mani e applica sempre uno smalto top coat a fine realizzazione nail art.

Unghie gel 2017

Se ami portare il gel alle unghie ma sei stanca della solita french manicure e vuoi realizzare nuovi effetti cromatici le proposte della prossima primavera/estate 2017 sono davvero tantissime e svariate. Premettendo che gli effetti di cui abbiamo parlato precedentemente possono essere realizzati anche con il gel, ci sono delle tendenze nail art specifiche per una delle tecniche più amate dalle donne e più diffuse nei centri estetici.

I colori più di tendenza della prossima stagione primavera/estate sono originali e decisamente bellissimi:

nuance niagara : ispirato alle cascate del Nord America la cui tonalità e simile al colore dei jeans e della carta da zucchero (un azzurro particolare)

: ispirato alle cascate del Nord America la cui tonalità e simile al colore dei jeans e della carta da zucchero (un azzurro particolare) giallo primula : è il colore tradizionale della primula, il fiore primaverile per eccellenza. Un giallo non troppo accesso che sta bene sia alle mani abbronzate che ancora pallide

: è il colore tradizionale della primula, il fiore primaverile per eccellenza. Un giallo non troppo accesso che sta bene sia alle mani abbronzate che ancora pallide rosso: il colore più gettonato in tutte le nuance più accese, scarlatte e brillanti

nuance cristalline: per chi non ama il rosa ecco optare per il colore blu intenso delle pietre dei lapislazzuli

verde: dal tenue a quello più acceso e brillante

achillea rosa : una nuances a metà strada tra il fucsia e il magenta

: una nuances a metà strada tra il fucsia e il nudo beige: la tonalità lattiginosa adatta a tutte le occasioni e a tutti i colori di abiti

verde militare: un verde particolare tipico delle mimetiche dei militari (molto chic sulle mani abbronzate)

E tu di che colore sei?