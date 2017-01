Unghie San Valentino 2017

36 visite

Si avvicina la festa degli innamorati e stai pensando a come decorarti le unghie per l’occasione? Tante idee per il San Valentino 2017, la moda nail art impazza per il giorno più romantico dell’anno!

Si spazia dalle forme più classiche (quadrata e tonda) a quelle più di tendenza (a stiletto e mandorla); dalle decorazioni più tradizionali (come il french e il classico rouge) a quelle piì simpatiche e stravaganti (cuoricini, frasi e tanto altro). Scopri con noi le tendenze più glamour per il San Valentino 2017, decora le tue unghie per essere unica.

Unghie romantiche a cuore

La festa di San Valentino è una delle ricorrenze più attese e amate dagli innamorati (più dalle donne diciamoci la verità). Si comincia dalla scelta del regalo per l’amata/o, dall’idea della location dove festeggiare (dalla classica e romantica cena fino a pazzi weekend o idee originalissime come passeggiate di trekking o visite culturali) fino alla cura di se(da cosa indossare, make up San Valentino 2017 e nail art per il giorno degli innamorati.

Per tutte le donne che amano i dettagli ecco alcune idee su come fare le unghie, partendo dall’intramontabile decoro a cuore. Se sei pratica puoi anche decorarti le unghie da sola. Per il tema cuore ecco cosa ti occorre:

smalto rosso

smalto bianco

pennello sottile

smalto top coat

Per prima cosa fissate uno smalto trasparente sull’unghia, dopo averlo fatto asciugare passa lo smalto rosso (puoi anche alternare le unghie, una bianca e una rossa). A questo punto dopo aver fatto fissare bene lo smalto comincia a disegnare i cuori a piacimento sulle unghie, tenendo presente che sull’unghia bianca andranno i cuori rossi e su quelle rosse i cuori bianchi.

Infine un velo di smalto top coat per fissare la nail art (preferibilmente quello effetto gel). Nulla ti impedisce di sostituire gli smalti rosso e bianco con altri colori che ti piacciono.

Unghie bicolore effetto french

Un’altra idea per le tue unghie per il giorno degli innamorati è allontanarti dal classico rosso con i cuori e passare ad un’alternativa molto più originale: le unghie bicolore effetto french.

Puoi abbinare due colori in simbiosi oppure giocare sui contrasti, ottimo il fucsia con il rosso, oppure i blu con il nero o ancora il viola con il giallo. Per decorare le unghie i questo modo ti occorreranno:

2 smalti colorat i (dei colori che più ti piacciono)

i (dei colori che più ti piacciono) smalto top coat

striscetta bianca per il french

Stendi un velo di smalto trasparente sull’unghia e con l’aiuto della striscetta dividi il letto ungueale in due parti (lasciando meno spaizo nella parte superiore per l‘effetto french). Applica prima un colore di smalto nella parte inferiore e successivamente l’altro che fungerà da effetto french.