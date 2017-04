Come fare uno shampoo secco fatto in casa per capelli grassi

31 visite

Lavare i capelli è una pratica di routine per tante persone. Alcuni hanno necessità di lavarli più spesso (anche ogni due giorni) a causa dell’eccessiva produzione di sebo dalle ghiandole sebacee che fanno apparire i capelli subito sporchi. Altri, invece, possono anche effettuare lavaggi meno ravvicinati (una volta a settimana) avendo la fortuna di capelli normali o secchi.

Alcuni esperti hanno suggerito che lavare i capelli troppo frequentemente può danneggiare il cuoio capelluto. Come devono dare tutti quei soggetti che hanno i capelli grassi e necessitano di lavaggi frequenti per una buona igiene? Le industrie di cosmetica hanno dedicato molta attenzione a questo problema mettendo in commercio prodotti specifici per la detersione dei capelli grassi senza necessità di risciacquo. Stiamo parlando degli shampoo a secco.

Vediamo insieme di cosa si tratta e come preparare un efficace shampoo secco direttamente in casa.

Cos’è lo shampoo secco?

Lo shampoo secco è un prodotto utile per la detersione dei capelli senza necessità di risciacquo. Da anni presente sul mercato sotto diverse forme e marche, lo shampoo a secco è una valida alternativa per chi deve lavare i capelli ogni giorno o al massimo due.

E’ un trattamento adatto a tutti i tipi di capelli, in particolare per quelli grassi. E’ un prodotto sicuro e sano per il cuoio capelluto grazie al pH eqilibrato e in grado di tenere sotto controllo la produzione eccessiva di sebo da parte delle relative ghiandole.

Lo shampoo secco contiene sostanze antimicotiche e antibatteriche e viene impiegato anche per volumizzare la chioma e fissare acconciature. Lo shampoo secco, se usato con le dovute precauzioni, è un ottimo rimedio anche contro la forfora e la formazione dei cattivi odori. Vediamo come preparare un efficace shampoo secco per capelli grassi direttamente a casa propria con l’aiuto di ingredienti del tutto naturali.

Shampoo secco fatto in casa

Nei negozi di cosmetica e bellezza e nei migliori supermercati, ormai, siamo sommersi di tipologie di shampoo a secco dermatologicamente testati e nichel free. Nonostante ciò alcune persone preferiscono farlo in casa per avere la massima sicurezza di contenuti naturali al 100%. Come fare un buon shampoo secco in casa? Cosa occorre? Ecco gli ingredienti base:

60 g di amido di mais

30 g di bicarbonato di sodio

60 g di farina di riso

8/10 gocce di olio di cocco

8/10 gocce di olio di menta

barattolo di vetro

Versate nel barattolo amido di mais, farina di riso e bicarbonato e agitate bene per mescolare gli ingredienti. A questo punto aggiungete le gocce degli oli essenziali e agitare energicamente. Applicate sui capelli all’occorrenza conservando la miscela nel barattolo di vetro a chiusura ermetica. Vediamo come fare per applicarlo sulla chioma.

Come applicare lo shampoo secco sui capelli?

In commercio gli shampoo a secco li troviamo tutti in comode bombolette spray.da spruzzare sui capelli. Quello fatto in casa invece va steso in modo accurato. Per prima cosa mettetevi davanti allo specchio (possibilmente in bagno) e separate i capelli a ciocche.

Applicate un po’ di prodotto su ognuna di esse e concentratevi sulle radici con movimenti circolari per far assorbire meglio la miscela. Applicate anche sulle punte in minore quantità. Lasciate agire per circa 10 minuti ed eliminate il prodotto in eccesso con dei colpi di spazzola.

Considerate che i tempi di posa dello shampoo secco casalingo sono superiori perchè gli ingredienti sono più naturali e con un effetto più blando. Lo shampoo secco in commercio, infatti, deve rimanere in posa per massimo 5 minuti.