88 visite

Le feste pasquali sono terminate e non sapete come utilizzare Uova e ovetti rimasti? Ecco un’idea facile e gustosa per non perdere nulla e riutilizzare in cucina le uova di cioccolata. Vediamo insieme come preparare la ricetta di Uova di cioccolato con camy cream e marmellata.

Cos’è la camy cream?

La camy cream è una crema facilissima da preparare e adatta a qualsiasi tipo di farcitura (torte, biscotti, tiramisù senza uova, etc). La crema può essere arricchita con ingredienti personalizzati e a gusto personale come:

fragole

amaretto

cioccolato

pistacchio

ciliegia

etc

E’ una crema che si presta a mille varianti e per prepararla occorrono solo 3 ingredienti e pochissimi minuti:

panna fresca latte condensato mascarpone

Ricordate che tutti gli ingredienti devono essere ben freddi di frigorifero.