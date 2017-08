Le uova come alleate di bellezza

79 visite

Le uova sono un grande alleato per la nostra bellezza. Esse sono composte da due parti: il tuorlo e l’albume, che offrono moltissimi benefici per la salute della nostra pelle e dei nostri capelli.

Il tuorlo nutre e rinforza i capelli, mentre l’albume contiene una grande quantità di vitamina A e collagene, in grado di aiutare nel trattamento rapido di bruciature, macchie, rughe, acne e irritazioni cutanee.

I 69 tipi diversi di proteine contenute nelle uova hanno il potere di ridurre notevolmente i segni leggeri del tempo e giocano un ruolo importante nel riparare i tessuti cellulari. Le uova inoltre contengono luteina, molto importante per mantenere la pelle elastica e idratata.

Benefici delle uova per la pelle

Le uova possono essere utilizzare per nutrire la pelle e renderla bella e sana. La loro efficacia è comprovata sia per le pelli grasse che per quelle secche. In particolare, il tuorlo dell’uovo è ricco di acidi grassi che forniscono la giusta idratazione all’epidermide, mentre l’albume contiene albumina, in grado di aiutare a ripulire i pori ed eliminare il sebo in eccesso.

Maschera con limone per pori dilatati

Rompete un uovo e dividete il tuorlo dall’albume. Prendete quest’ultimo e aggiungetevi un cucchiaino di succo fresco di limone. Mescolate bene e applicate il tutto su viso, concentrandosi sulle zone in cui i poro sono maggiormente dilatati. Lasciate in posa per una decina di minuti e poi risciacquate con acqua tiepida.

Maschera idratante allo yogurt

Versate l’albume di due uova in un contenitore insieme a due cucchiai di yogurt bianco fresco. Mescolate fino a che il composto non raggiungerà una consistenza omogenea e applicate sul viso. Aspettate che la maschera si asciughi (circa 20-25 minuti), risciacquate ed eliminate i residui con un asciugamano pulito. Il vostro viso apparirà immediatamente più raggiante e luminoso.

Maschera nutriente all’avocado

L’avocado viene utilizzato per molti trattamenti di bellezza grazie al suo contenuto di vitamina A che aiuta ad eliminare le cellule morte dai tessuti. Il suo olio è inoltre molto efficace nel rendere la pelle morbida e liscia.

Prendete una ciotola e riempitela con 1 avocado maturo tagliato a pezzetti. Schiacciatelo con una forchetta fino a creare una sorta di crema. A questo punto, aggiungete 1 cucchiaio e mezzo di miele, il tuorlo di un uovo e mescolate bene. Stendete il mix sul viso e lasciate in posa per 15 minuti. Risciacquate poi con acqua tiepida e procedete all’applicazione della vostra normale crema idratante.

Maschera ringiovanente

La uova sono un alimento così ricco di proprietà benefiche che possono essere utilizzare anche senza l’aggiunta di ulteriori ingredienti. Prendete semplicemente un uovo, rompetelo in una ciotola e sbattetelo. Applicate sul viso e attendete dai 20 ai 25 minuti, prima di risciacquare. Il viso apparirà rinvigorito. Per coloro che hanno la pelle secca è preferibile usare solo il tuorlo. Chi ha invece la pelle grassa trarrà più benefici nell’utilizzare solo l’albume.

Maschera esfoliante

In una ciotola dalle dimensioni medie, sbattete l’albume di un uovo fino a che non diventa spumoso e soffice. Aggiungete poi ½ cucchiaio di amido di mais e 2 gocce di olio essenziale di lavanda.

Mescolate fino a che il composto non diventa denso. Applicate sul viso con un leggero massaggio e lasciate in posa per 30 minuti. Quando la maschera si è asciugata, sciacquate il viso e asciugatelo bene con un asciugamano.

Benefici per i capelli

Le uova possono fare meraviglie per i capelli danneggiati. Essi sono composti per il 70% da una proteina chiamata cheratina e le uova possono efficacemente dargli nuova vita. Sono in grado, infatti, di ricostruire capelli spezzati o eccessivamente secchi, rendendoli soffici e idratati. Inoltre, i trattamenti per capelli alle uova possono essere utilizzati su tutti i tipi di chioma.

Maschera idratante per capelli

Rompete due uova in una ciotola e versate poi 2 cucchiai di olio di oliva. Aggiungete 1 cucchiaio di miele e mescolate fino a rendere il composto una crema. Applicatela partendo dalle radici e scendendo pian piano fino alle punte.

Coprite la chioma con una cuffia da doccia o della pellicola trasparente per alimenti. Lasciate agire per circa un’ora. Trascorso il tempo necessario, sciacquate con acqua tiepida fino a che l’odore degli ingredienti non svanirà. Poi lavate normalmente i capelli utilizzando i vostri shampoo e balsamo abituali.

Maschera per capelli crespi

Trattare i capelli crespi può essere difficile, ma questa facile maschera casalinga è molto efficace nel risolvere il problema. Innanzitutto, inumidite i capelli. Versate poi il tuorlo di due uova in una ciotola e uniteli ad un cucchiaio di maionese. Applicate sulla chioma, partendo dalla radice. Coprite i capelli con una cuffia da doccia e attendete 15 minuti. Lavate poi via con il vostro shampoo abituale.

Come abbiamo visto, un ingrediente quasi sempre presente nei nostri frigoriferi può aiutarci a prenderci cura di noi stesse in modo facile ed economico.