La maionese è una delle salsine più consumate al mondo. Ottima in abbinamento a patatine fritte o al forno, come condimento di hot dog e panini di carne e verdure o come alternativa a piatti sfiziosi da gustare con amici. Grazie alla sua semplicità (per prepararla bastano solo 2 ingredienti: olio e uova) la maionese si presta alle più svariate ricette e agli usi più originali…oltre a quello alimentare!

Sapevi che la maionese può essere utile anche in ambiti diversi da quello culinario? Scopriamo insieme gli usi alternativi della maionese che non ti saresti mai aspettato.

Maionese per togliere gli adesivi

Quante volte ti sei trovato alle prese con fastidiose etichette che non venivano via? Oppure con adesivi che lasciavano la fastidiosa patina bianca e appicccicaticcia? La maionese può essere utilizzata per eliminare del tutto quello strato appiccicoso e lasciare la parte sotto l’adesivo completamente liscia. Basta mettere un cucchiaio di maionese sull’adesivo e strofinare.

Maionese per i capelli

La maionese può essere utilizzata come alternativa al balsamo per capelli. A differenza di quest’ultimo non va applicata dopo la shampoo, ma prima. Distribuire una noce di maionese sulla chioma e sul cuoio capelluto, far agire per un’ora. Successivamente fare un lungo shampoo e alla fine i capelli saranno morbidi e lucenti.

La maionese sarebbe utile anche per eliminare le doppie punte dai capelli, basta applicarla su di esse e far agire per almeno 30 minuti.

Maionese per i pidocchi

Un altro uso originale e molto utile della maionese è quello di eliminare i pidocchi dai capelli dei bambini. Prima di lavarli applica la maionese sul cuoio capelluto e lascia agire per circa 2 ore.