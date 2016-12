56 visite

Che l’aglio sia un ottimo rimedio naturale è cosa ben nota a tutti. L’aglio è un potente anti-batterico e antibiotico naturale in grado di curare numerose problematiche e alleviare i sintomi di alcuni disturbi come le verruche.

Sapevate che l’aglio ha anche importanti usi per la bellezza e la cosmesi? Vediamo come impiegarlo per la pelle, capelli e non solo.

Usi cosmetici dell’aglio

E’ il bulbo dell’aglio a contenere proprietà anti-batteriche, vitamine, sali e molecole ad azione antibiotica. L’aglio viene impiegato come condimento in cucina, ma anche come rimedio estetico, per uso esterno. L’aglio viene utilizzato per:

cute grassa (capelli e pelle)

verruche

calli e duroni

Calli e duroni

Calli e duroni (acido salicilico) sono fastidi che interessano soprattutto mani e piedi. Come risolvere il problema senza ricorrere a metodi farmacologici o chirurgici? Prendete il bulbo dell’aglio ricchissimo di proprietà e benefici. Per eliminare calli e duroni è necessario schiacciare uno spicchio d’aglio e aggiungere dell’olio di oliva.