112 visite

La mimosa (Acacia dealbata) è il fiore simbolo per antonomasia dell’8 marzo, festa della donna ed è una pianta appartenente alla famiglia delle Mimosacee originaria dell’Australia. La mimosa si è naturalizzata in molte zone dell’Italia, specialmente al Sud e sulla riviera ligure.

Esistono diverse varietà di mimosa conosciuta in Oriente come “corteccia della felicità collettiva”, ma ognuna di esse si presenta con il colore del sole, un profumo delicato e inconfondibile, una consistenza delicata ma resistente e viene impiegata per usi insoliti (in cucina e in estetica). Scopriamoli insieme.

Proprietà curative della mimosa

Le proprietà benefiche della mimosa era note già millenni addietro. Nelle civiltà maya e cinese, la mimosa era apprezzata per le capacità di confortare e purificare lo spirito e per le proprietà curative contenute nei principi attivi di corteccia e fiori.

Nell’antichità la mimosa serviva per ricavarne polveri e tinture da usare per differenti problematiche e disturbi come:

diarrea

nausea

malattie veneree

Dallo stesso fiore, simbolo di femminilità, si ricavavano anche oli cicatrizzanti, calmanti e lenitivi per la pelle. Tutt’oggi la mimosa è impiegata in cosmesi e per l’aromaterapia, ma non solo…Insoliti anche gli usi della mimosa in cucina.

Usi per la pelle

Della mimosa si usa soprattutto la corteccia che contiene sostanze nutritive e importanti per svolgere diverse azioni benefiche sulla pelle. Ecco le sostanze con i rispettivi benefici:

flavonoidi , saponine e oligoelementi (dal potere antiossidante e fissante dell’ acido ialuronico nella cute per mantenerla elastica)

, e oligoelementi (dal potere antiossidante e fissante dell’ nella cute per mantenerla elastica) tannini dall’azione cicatrizzante, antinfiammatoria, lenitiva e rigenerante

Per tutti questi motivi dalla mimosa si ricava dell’efficace oleolito e dell’ottimo olio essenziale contro disturbi dermatologici e non solo.