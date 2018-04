Vaselina nei trattamenti di bellezza: ecco i migliori usi

5 visite

Sapevate che la vaselina, o anche l’olio di vaselina può essere introdotta nella routine di bellezza? È infatti l’ingrediente base di molte ricette cosmetiche e si presta a una larga varietà di utilizzi. La vaselina è un mix di idrocarburi purificati che si presentano in una forma semi-solida. Si tratta di un prodotto molto versatile e diffuso.

Gli amanti del bricolage e delle riparazioni fai da te, ad esempio, ne conservano sempre un barattolo in casa. Questo perché la vaselina, infatti, è ottima per far fronte ai piccoli problemi che possono manifestarsi in un’abitazione. Dalle porte cigolanti, fino alle scarpe scolorite, la vaselina entra in gioco per fornire una soluzione.

Non è però l’ideale solo per i lavori di casa. Da decenni, la vaselina viene scelta come sostanza fondamentale per la preparazione di trattamenti in grado di migliorare la salute e l’aspetto di pelle, labbra e capelli. Molte aziende di prodotti di bellezza, infatti, hanno compreso le potenzialità della vaselina.





Ad esempio, essa aiuta a rendere levigata l’epidermide secca, fornendole la giusta idratazione. La sua natura oleosa fa della vaselina un prodotto in grado di nutrire in profondità la pelle e apportarle diversi benefici. Scopriamo 5 facili modi di utilizzare la vaselina per prendersi cura della pelle.

Olio bianco di vaselina idrata la pelle secca

Anche dopo averla detersa e idratata in modo corretto, inquinamento, impurità e umidità possono creare scompiglio su una pelle del viso particolarmente delicata. Ecco quindi che rischiano di formarsi screpolature e piccole crepe sintomo di secchezza.

La vaselina svolge un’azione emolliente che tratta anche la pelle più ruvida e la riporta ad una levigatezza naturale che dura a lungo. Questo ingrediente riempie i piccoli solchi superficiali dell’epidermide e la protegge dagli agenti esterni creando una sorta di barriera.

Ripara i talloni screpolati

Le screpolature che si formano sui talloni sono un problema molto diffuso, specialmente nei mesi più freddi. Una scarsa idratazione provoca infatti un’eccessiva secchezza in quella particolare area del corpo. In queste condizioni, la pelle sui talloni diventa più spessa e callosa, con il rischio dello sviluppo di infezioni.

I talloni screpolati, oltre a fastidio fisico, possono causare imbarazzo nell’indossare le scarpe aperte. La vaselina è un ottimo rimedio per riparare la pelle dei piedi ormai provata. Immergete i piedi in una bacinella di acqua calda in cui avrete aggiunto del sale. Attendete circa 10-15 minuti, asciugateli bene e spalmate sulla loro superficie un sottile strato di vaselina.

Indossate poi dei calzini per stimolare la pelle ad assorbire tutta l’idratazione fornita dal prodotto. Effettuate il trattamento ogni sera, prima di andare a letto. Una regolare applicazione rende le pelle dei piedi soffice e ne promuove la rapida guarigione.

Rende la mani morbide

La nostra pelle contiene, nel suo strato superficiale, lipidi epidermici e acqua che consentono di mantenerla levigata e morbida. Tuttavia, le sostanze chimiche presenti in alcuni detergenti e detersivi per le pulizie domestiche, l’avanzare dell’età e alcune condizioni della pelle (ad esempio l’eczema), possono danneggiare questa patina tanto importante.

La vaselina restaura l’equilibrio degli agenti idratanti dell’epidermide e la rende più liscia. Prima di andare a letto, lavate bene le mani con acqua tiepida e massaggiatele con della vaselina ricordandovi di insistere anche sulle cuticole. Poi indossate dei guanti di cotone e teneteli fino al mattino.

Cura le labbra screpolate

La vaselina è molto efficace sulle labbra secche e screpolate. Aiuta a restaurare la loro morbidezza e a renderle rimpolpate e rosee. Per uno straordinario trattamento fai da te, rimuovete dalle labbra ogni eventuale residuo di rossetto o gloss.

A questo punto, passateci sopra più volte una salvietta inumidita. Questa operazione rimuoverà tutte le cellule morte presenti sulla loro superficie. Applicate ora la vaselina e massaggiatela delicatamente sulle labbra. Aiutatevi con uno spazzolino bagnato per avere un effetto volumizzante.

Rimuove il make up dagli occhi

Nonostante la vaselina sia un prodotto molto ricco, non occlude i pori né provoca brufoli. Rimuove velocemente il trucco dagli occhi senza provocare danni alla pelle. Prelevate un po’di vaselina con le dita e massaggiate delicatamente su tutta la zona oculare fino a che il make up non comincerà a venir via. Pulite l’area con un batuffolo di cotone e poi lavate il viso.

La vaselina è un prodotto a base di petrolato puro, ipoallergenico e non comedogenico. È privo inoltre di fragranze o coloranti aggiunti. Può essere utilizzato su adulti e bambini garantisce sempre gli stessi ottimi risultati. Non c’è bisogno di molto impegno per provare su sé stessi questi trattamenti. I risultati, però, saranno davvero notevoli.