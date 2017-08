8 buone ragioni per utilizzare rimedi naturali di benessere

63 visite

Sempre più persone hanno deciso di avvicinarsi ai rimedi di salute e benessere naturali. Altrettante, però, guardano con sospetto questo modo di prendersi cura di se stessi.

Sembra quasi strano che elementi così semplici e sicuri, spesso utilizzati normalmente nella vita di tutti i giorni, possano essere abbastanza potenti da risultare davvero efficaci.

Invece, esistono molte prove a testimonianza di quanto i rimedi naturali funzionino. Vediamo le principali buone ragioni per convertirsi al naturale.

I rimedi naturali sono efficaci

I segreti dei rimedi naturali sono tramandati da secoli nelle tradizioni di tutto il mondo. Ogni civiltà si è sviluppata servendosi della natura come antidoto contro malattie e disturbi di vario genere.

Se queste pratiche non avessero dato i loro frutti, difficilmente ne sarebbe sorta una così grande tradizione. Inoltre, le stesse industrie cosmetiche e farmaceutiche studiano le piante per sviluppare i loro prodotti, ricavandone estratti e principi attivi.

Ad esempio, lo zenzero è conosciuto per le sua proprietà antinfiammatorie e capaci di regolare il livello di zucchero nel sangue. La pianta di verbasco, invece, distrugge i parassiti nell’organismo e combatte le infezioni batteriche. La lavanda, favorisce il sonno ed è usata per aiutare corpo e mente a rilassarsi; è inoltre spesso utilizzata per alleviare i dolori.

Questi sono solo pochi esempi di ciò che la natura ci offre per prenderci cura del nostro benessere. Esistono decine di altri prodotti da poter utilizzare per altrettanti disturbi.

I rimedi naturali sono sicuri

La maggior parte dei prodotti naturali non ha effetti collaterali significativi. Essi possono essere usati quasi da tutti, inclusi bambini, ragazzi, donne in gravidanza o durante l’allattamento. Tra gli ingredienti più sicuri, quelli cioè che possono davvero essere assunti da chiunque, troviamo lo zenzero, l’aglio, foglie di lampone e mirtilli, erba gatta, menta, arnica, uva e tanti altri.

Per alcuni, invece, è preferibile non esagerare con le dosi ed essere evitati da soggetti con particolari condizioni. Questi ingredienti includono: l’ashwagandha – dalle molteplici proprietà, ma sconsigliato alle donne in gravidanza – frutto della passione e millefoglie.

I rimedi naturali sono convenienti

Altro grande vantaggio dei rimedi naturali è che essi sono abbordabili e adatti ad ogni tasca. Spesso le erbe curative sono vendute a prezzi molto bassi e in più ne serve davvero poca per riscontrare i primi effetti positivi. Anche le preparazioni maggiormente costose durano davvero a lungo, compensando così il peso della spesa iniziale.

La loro natura universale, poi, le rende adatte a tutti i membri della famiglia, evitando di acquistare differenti prodotti per ognuno.

C’è da aggiungere, inoltre, che con un po’ di volontà ed esperienza, non è difficile preparare direttamente da soli i propri rimedi. In questo modo, tutto diventa ancora più conveniente.

I rimedi naturali sono facilmente reperibili

Gli ingredienti usati per curarsi naturalmente sono molto comuni e quindi facili da recuperare anche in caso di emergenza o durante un viaggio, ad esempio. La maggior parte delle volte basta recarsi in un supermercato per trovare tutto quello che ci serve: miele, zenzero, limone, bicarbonato di sodio e sale sono solo alcuni degli esempi di prodotti utili da impiegare per mille usi.

Visto l’interesse sempre crescente verso questo tipo di rimedi, molte farmacie propongono prodotti completamente naturali, ma anche erboristerie e numerosi e-commerce vendono tutto l’occorrente.

I rimedi naturali sono fatti su misura

Con i rimedi naturali è possibile creare combinazioni illimitate. Se, ad esempio, siete è allergici a qualche sostanza, potete benissimo sceglierne un’altra in grado di dare gli stessi benefici. A volte, semplicemente, un ingrediente funziona meglio di un altro su un determinato tipo di persona, quindi sarà facile creare il mix che più ci si addice.

I rimedi naturali sono versatili

Molte erbe utilizzate come rimedio naturale sono efficaci contro svariati disturbi. Non è quindi sempre necessario comprare una quantità di prodotti diversi, ma spesso ne basterà solo uno che risolverà diversi tipi di problemi.

I rimedi naturali sono trasparenti

Quando realizzate il vostro rimedio naturale personalizzato, siete in grado di controllarne completamente gli ingredienti. Potete scegliere di non aggiungere conservanti o semplicemente sostanze che non vi piacciono. Utilizzare i rimedi naturali, quindi, vi dà una grande libertà di scelta e autonomia nella creazione.

I rimedi naturali sono facili da preparare

Chi comincia ad avvicinarsi a questo mondo potrà trovare impossibile, o quantomeno difficile, riuscire a preparare dei rimedi naturali e di bellezza efficaci. Invece non è così. Prendersi cura del proprio benessere con i prodotti naturali è molto semplice e tutto ciò di cui si ha bisogno sono solo pochi ingredienti e qualche minuto a disposizione.