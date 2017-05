Come utilizzare il tapis roulant per dimagrire

Il tapis roulant è un attrezzo molto utile per dimagrire, per migliorare la resistenza e per rassodare gambe e glutei con specifici allenamenti. Per bruciare i grassi e tenersi in forma tantissime persone ricorrono al tapis roulant per raggiungere l’obiettivo principale di una silhouette perfetta.

Il tapis roulant ha un grande vantaggio, e non l’unico come vedremo in seguito, ovvero quello di adattarsi perfettamente agli ambienti domestici. Se non siete appassionati di Centri Fitness e palestre potete tranquillamente dimagrire a casa vostra allenandovi sul tapis roulant.

Perchè il tapis roulant è un attrezzo così vantaggioso per il dimagrimento? Quanti e quali vantaggi ha l’attrezzo? Come scegliere un buon tapis roulant? Dove acquistarlo? Ma soprattutto come usarlo in modo ottimale per il raggiungimento dell’obiettivo? Scopriamo insieme tutti i segreti del tapis roulant.

Benefici della corsa

Camminare e correre fa bene! L’esercizio apporta diversi benefici al nostro corpo grazie allo sviluppo e al potenziamento della capacità fisica aerobica. La muscolatura maggiormente coinvolta durante questo tipo di allenamento (corsa e camminata) è ovviamente quella degli arti inferiori (cosce, glutei e polpacci).

La capacità fisica più allenata è la resistenza, sostenuta dall’apparato respiratorio e circolatorio. Un allenamento regolare e costante ha i seguenti benefici:

fa dimagrire

combatte la cellulite

previene patologie legate alla sedentarietà

riduce la pressione arteriosa

migliora l’ossigenazione dei tessuti

migliora la vascolarizzazione del muscolo cardiaco

migliora funzionalità e struttura dei tendini e ossa

migliora la struttura di legamenti e articolazioni

migliora l’equilibrio

riduce il colesterolo cattivo

migliora l’umore con un buon rilascio di endorfine

previene l’osteoporosi

rassoda glutei e gambe

tonifica in misura inferiore gli arti superiori (braccia)

aumenta la resistenza fisica

è un ottimo allenamento per maratone

Vantaggi del tapis roulant casalingo

Possedere un tapis roulant a casa ha i suoi vantaggi rispetto alla palestra o alla camminata/corsa in strada:

comodità di averlo a portata di mano

di averlo a portata di mano allenamenti personalizzati e strutturati

serenità di poter fare gli esercizi ogni volta che si desidera senza dipendere da orari palestra

non presenta gli ostacoli della strada, il piano della camminata/corsa è sempre dritto

il piano della camminata/corsa è sempre dritto non si rischia di essere soggetti a condizioni atmosferiche avverse (come scendere di casa con pioggia e vento)

(come scendere di casa con pioggia e vento) variare le inclinazioni a piacimento

possibilità di guadare tv e ascoltare musica contemporaneamente

hanno ammortizzatori potenti che riducono la severità di impatti su cemento

Inoltre si può scegliere di camminare normalmente, veloce o correre in base a regolatori di velocità. Per sfruttare al meglio le potenzialità del tapis roulant è bene concentrarsi sugli obiettivi che si desidera raggiungere:

camminata lenta per tonificare

camminata veloce o corsa per rassodare gambe e glutei e perdere peso

Se si desidera tonificare anche le braccia e aumentare il potere dimagrante e tonificante dell’allenamento sul tapis roulant quando si è più allenati camminare o correre con un pesetto da un chilo in ciascuna mano. Al termine dell’allenamento ricordarsi di fare stretching ed esercizi di respirazione.

Il tapis roulant casalingo ha tanti vantaggi, l’importante è non cullarsi sulla pigrizia proprio per il fatto di averlo a portata di mano. Siate responsabili e costanti nei vostri allenamenti, concentrandovi sull’obiettivo: dimagrire! Questo per evitare qualche svantaggio da tappeto.

Svantaggi del tapis roulant

Il tapis roulant può presentare qualche svantaggio, legato soprattutto al carattere dei soggetti/atleti. Infatti esso potrebbe indurre alla: