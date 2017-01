Valgomed per la cura dell’alluce valgo

23 visite

L‘alluce valgo è una particolare deformazione che colpisce il piede. Si tratta della famosa “cipolla” che si forma al lato destro in prossimità del dito omonimo. L’alluce valgo non è solo un problema estetico (per quanto possa essere molto bruto a vedersi), ma soprattutto di salute. Per questo necessita di essere curato. Un rimedio efficace e diffuso è Valgomed, il tutore che corregge la deformazione.

Prima di entrare nello specifico del funzionamento e dell’efficacia di Valgomed, cerchiamo di capire perchè avviene questa deformazione del piede e perchè a soffrirne sono soprattutto le donne.

Alluce valgo: cause e sintomi

L’alluce valgo è un disturbo dei piedi che può invalidare il corretto svolgimento delle attività quotidiane e rendere più difficile la qualità della vita dei soggetti. Perchè si forma la fatidica cipolla? Come accorgersi che siamo in presenza di questa fastidiosa deformazione?

Sintomi dell’alluce valgo

Prima di concentrarci sul tutore curativo dell’alluce valgo, cerchiamo di capire quali sono le cause dell’infiammazione deformativa e quali sintomi fanno capire che stiamo per essere colpiti dal problema. In genere i primi sintomi campanello d’allarme dell’alluce valgo sono:

fastidi nella zona interessata

leggero arrossamento della zona

sfregamento durante la camminata per via dello sfregamento contro la parte interna delle scarpe

Cause dell’alluce valgo

Le cause scatenanti dell’alluce valgo non sono ancora ben note da un punto di vista medico-scientifico. In passato si pensava fosse legato ad una predisposizione genetica e di famigliarità. Non è sempre così o meglio questa affermazione non ha nessun fondamento. L’alluce valgo potrebbe essere causato da:

scarpe troppo strette

aumento di peso improvviso

menopausa

L’alluce valgo colpisce in particolare le donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni, ma non si escludono anche i soggetti più giovani e perfino bambini. Le donne sono più sensibili alla deformazione probabilmente a causa dei cambiamenti ormonali maggiori, gravidanze, menopausa e utilizzo di diverse tipologie di scarpe (spesso non adatte alla conformazione sensibile dei piedi). Per risolvere il problema dell’alluce valgo spesso si ricorre all’intervento chirurgico per sradicare a monte l’infiammazione.