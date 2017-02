Venoruton è un medicinale a base di Oxerutina per risolvere il problema delle vene varicose, o in generale per alleviare i sintomi: fastidi da gambe gonfie e pesanti.

Tante ore sedute, spesso con le gambe accavallate, poca possibilità di alzarsi, camminare o di muovere un po’ le gambe. Uno stile di vita comune a molte donne che lavorano e che a lungo andare può essere causa di numerosi disturbi a carico della circolazione delle gambe, tra cui l’insufficienza venosa.

L’insufficienza venosa è un disturbo abbastanza diffuso soprattutto tra le donne, e i suoi sintomi più comuni sono gambe gonfie, gambe pesanti, sensazione di pesantezza, dolore agli arti e prurito, capillari alle gambe molto visibili, accompagnati da un forte senso di disagio. All’origine del malessere ci possono essere molti fattori diversi fra loro: la scarsa attività fisica, il lavoro che costringe a trascorrere tante ore in piedi o seduti, i lunghi viaggi aerei, ma anche il sovrappeso, la predisposizione genetica e le variazioni ormonali.

Lunghe interminabili giornate in ufficio trascorse dietro la scrivania, alle prese con un telefono che squilla insistentemente e gli occhi incollati al computer… senza mai poter fare un pausa, oppure semplicemente tacchi troppo alti! Trascorrendo tante ore sedute il sangue scorre infatti con meno facilità facilitando la comparsa dei sintomi delle vene varicose: gonfiore, sensazione di dolore, tensione, pesantezza.

Per contrastare questi disturbi, può essere utile assumere un medicinale a base di Oxerutina, una sostanza appartenente alla famiglia dei flavonoidi ed estratta dai fiori e dalle foglie della Sophora Japonica, che allevia i sintomi causati dall’insufficienza venosa e dalla fragilità capillare. L’Oxerutina ha un’azione antiossidante, aiuta a rinforzare le pareti venose e a facilitare la microcircolazione.

Venoruton funziona?

Risolvere il problema non è facile ma alleviarlo è possibile. Una leggera e costante attività fisica, il controllo dell’alimentazione e del peso sono le prime regole da seguire. Il sovrappeso infatti affatica le vene, soprattutto quelle degli arti inferiori, mentre il movimento aiuta il regolare funzionamento dell’apparato circolatorio.

Venoruton bustine o compresse

Venoruton è disponibile in due formulazioni per uso orale, pratiche da portare, quando serve, con sé ed assumere durante la giornata, anche fuori casa: compresse o granulato in bustine monodose da sciogliere in acqua. Si può assumere prima o durante i pasti, fino a 3 volte al giorno.

Modalità d’uso

Venoruton 1000 mg granulato per soluzione orale: sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere d’acqua e assumere prima o durante i pasti. Venoruton 500 mg compresse rivestite con film: ingerire le compresse intere con un po’ d’acqua, prima o durante i pasti.

Posologia

Venoruton 1000 mg granulato per soluzione orale: da 2 a 3 bustine al giorno, a secondo della gravità del sintomo. Venoruton 500 mg compresse rivestite con film: da 2 a 3 compresse al giorno

Confezioni e prezzo

Venoruton 1000 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine, circa € 15,00

Venoruton 500 mg compresse rivestite con film, 20 compresse, circa € 10,00

Il medicinale è in vendita in farmacia e nei punti vendita autorizzati e non richiede prescrizione medica.