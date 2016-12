12 visite

Le verruche sono fastidiose protuberanze, sporgenze che possono interessare sia la zona plantare che genitale. Abbiamo già ampiamente trattato delle verruche plantari, qui ci concentreremo sulle escrescenze che interessano la pelle nella zona inguinale e causate dal papilloma virus: le verruche genitali.

Come si formano queste verruche? Quali le cause principali? Come capire che si tratta proprio di verruche genitali? I sintomi?Si possono prevenire? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulle verruche genitali e come eliminarle.

Verruche genitali: cause e prevenzione

Le verruche dei genitali (come la maggior parte delle verruche in generale) sono causate dall’infezione da papilloma virus. Capire che si tratta proprio di verruche è semplice.

Nella zona in prossimità dei genitali si formano delle vere e proprie sporgenze dure, simili a calli della pelle. Prevenire questa patologia è possibile se si interviene subito sulle verruche alle mani ed evitare il contatto diretto con le mucose genitali.

Le verruche genitali si trasmettono per via sessuale (come per il papilloma), quindi è consigliabile avere rapporti protetti. Le verruche dei genitali causano molto fastidio (dolore e bruciore), è necessario rivolgersi ad un ginecologo per capire se intervenire:

con farmaci specifici

specifici con intervento chirurgico

Sintomi delle verruche genitali

Le verruche genitali sono le più diffuse infezioni veneree che colpiscono soprattutto i soggetti attivi sessualmente. In genere si trasmette per via sessuale quando i partner sono “sconosciuti”, quando non si usano precauzioni o quando si hanno rapporti promiscui.

Come capire che le nostre mucose genitali o la pelle in prossimità della zona intima è stata colpita da verruche? Insieme alla comparsa delle protuberanze callose, possiamo notare altri sintomi come: