Vitamina C e pochi zuccheri: in quale frutta?

La frutta fresca è da sempre una miniera di vitamine e sali minerali. Ricchissima d’acqua, fruttosio e potassio, la frutta ha un grande potere non solo rinfrescante e dissetante, ma anche nutritivo per la presenza di sostanze antiossidanti e vitamine.

Non tutta la frutta va bene, spiegano alcuni esperti in Alimentazione e Nutrizione. Alcune varietà sono da preferire sia per la loro efficacia a livello organico e sia per il basso contenuto di zuccheri. Vediamo insieme la frutta da scegliere, sia da mangiare sola che in abbinamento a macedonie, insalate e smoothie.

Fragole

Le fragole sono il frutto con la più bassa percentuale di zuccheri, adatte alla dieta e all’abbassamento del colesterolo. Oltre questi benefici la fragola sembra essere anche un ottimo antitumorale (leggi anche succo di mela).

Le fragole sono costituite per il 90% di acqua e il restante di vitamine antiossidanti (C, B, E e K). Il frutto è composto anche da flavonoidi ed enzimi che attivano il corretto metabolismo dei grassi. Sono una buona fonte di fibre e aumentano il senso di sazietà.

Le fragole regolarizzano l’intestino e fanno assorbire meno zuccheri e grassi all’organismo. Sono infatti povere di zuccheri e ricche di sali minerali come ferro, calcio e potassio. Sono sconsigliate nel neonati perchè molto sensibili a forme allergiche. Le fragole contengono poche calorie, circa 30 per 100 g di prodotto.

Melone

Il melone è per il 94% composto di acqua ed è considerato meno calorico di una mela (circa 33 calorie per 100 g di prodotto). Per questo motivo viene inserito nella maggior parte delle diete dimagranti.

Il melone contiene anche molte fibre e potassio e ha un leggero potere lassativo. Il melone è molto diuretico (quindi adatto a chi soffre di diabete) e disintossicante.