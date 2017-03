La vitamina D, definita da molti anche la “vitamina del sole” ricopre un ruolo fondamentale per la salute delle ossa: sotto il nome di vitamina D si raggruppano 5 molecole ma in realtà le più importanti per l’organismo sono due: la D2 (l’ergocalciferolo di origine vegetale,) e la D3 (il colecalciferolo di origine animale).

No sono numerosi gli alimenti ricchi di vitamina D ma questa, per essere realmente utilizzata dall’organismo, ha bisogno di essere sintetizzata perchè per la sua struttura steroidea è un ormone a tutti gli effetti che, una volta attivato, regola il metabolismo del calcio ed ha un ruolo fondamentale in tante patologie. Un ruolo importante nella sintesi della vitamina D è svolto dalla luce del sole: l‘esposizione ai raggi solari permette di attivare questa vitamina, così da soddisfare il fabbisogno dell’organismo; bastano anche 10 minuti al giorno o di più se la stagione lo permette per prevenire la carenza di vitamina D, infatti quando nei mesi più caldi si trascorre più tempo all’aria aperta l’organismo produce, naturalmente, più vitamina D che viene però immagazzinata e utilizzata all’occorrenza.

La vitamina D, in particolar modo la vitamina D3, ha un ruolo fondamentale nel meccanismo di assorbimento del calcio e del fosforo a livello intestinale, nell’ equilibrio dei suoi livelli e nella salute generale delle ossa, infatti favorisce la mineralizzazione, la crescita e il rafforzamento delle ossa oltre a regolare la crescita di alcune cellule delle ossa; per questi motivi la giusta quantità di vitamina D permette di prevenire le fratture, l’osteoporosi e di avere una sana crescita nei neonati.

I benefici della vitamina D si estendono anche al sistema immunitario, a quello nervoso e muscolare combattendo i sintomi della depressione e dei disturbi stagionali causati da una scarsa esposizione ai raggi del sole, favorendo lo sviluppo delle masse muscolari e prevenendone la debolezza. La vitamina D3 sembra avere anche un effetto lenitivo in caso di psoriasi ( protegge la pelle) e di dolori mestruali.

La carenza di vitamina D nei bambini può essere causa di rachitismo e negli adulti di osteomalacia, ovvero debolezza delle ossa.

Tra i sintomi più comuni della carenza di vitamina D troviamo dolori alle ossa e debolezza muscolare. Inoltre è possibile che la carenza di Vitamina D potrebbe portare a:

Da non sottovalutare tra i sintomi della carenza di vitamina D:

La Vitamina D è importantissima per l’attivazione del nostro sistema immunitario. Viene considerata una sostanza anomala rispetto alle altre vitamine, questo perchè si comporta come un ormone biologicamente attivo. La molecola vitaminica è infatti in grado di:

Studi dell’Università di Copenaghen hanno scoperto il ruolo cruciale della Vitamina D per attivare il sistema immunitario. Senza di essa infatti le cellule che difendono il nostro organismo non riescono a combattere efficacemente le infezioni gravi.

Un adeguato apporto vitaminico è in grado anche di intervenire positivamente su malattie e carico dell’apparato cardiovascolare e diabete. La vitamina D è essenziale allo sviluppo delle ossa, si pensi che basta una regolare esposizione al sole quotidiana di 10 minuti per produrla naturalmente a livello organico.

Vitamina D e il sole

La Vitamina D non è una sostanza vitale, ma un vero ormone in grado di essere prodotto dalla cute per effetto della luce solare. Dopo i 70 anni e le donne in menopausa, oltre che i soggetti obesi, tendono per natura ad avere un deficit di Vitamina D.

Come misurare i livelli di Vitamina D e capire quali sono quelli ottimali per la salute di scheletro e organismo? Si può ricorrere al test 25-idrossi Vitamina D, che è un semplice esame del sangue capace di rilevare valori superiori a 20 nanogrammi per millilitro. Recenti studi sostengono che questi valori dovrebbero salire a 30 o in alcuni casi anche a 50 per raggiungere livelli ottimali per il fabbisogno alle ossa e all’organismo. Come si fa a raggiungere questi livelli alti di Vitamina D?.

Oltre all’esposizione solare ci sono alimenti (di origine animale) che contengono una quantità apprezzabile di questa vitamina. Gli alimenti consigliati sono pesce e latticini. Vediamoli nello specifico nel prossimo paragrafo.

Vitamina D: in quali alimenti si trova

La vitamina D3, come detto, viene sintetizzata grazie all’azione dei raggi del sole ma è presente anche in alcuni alimenti, in particolar modo pesce come salmone, trota, aringhe, merluzzo (olio di fegato di merluzzo), tonno, pesce spada e persico e frutti di mare; oltre al pesce si trovano buone dosi di vitamina d3 anche nel latte vaccino e nelle uova.

Tra i vegetali vitamina D si ritrova nella soia e nei suoi derivati (spesso il tofu ne è arricchito) e numerosi studi hanno rivelato che i funghi sono una preziosa fonte di vitamina D, infatti presentano un precursore della vitamina che, come avviene per l’uomo, è attivato proprio dall’esposizione al sole, ragion per cui bisogna preferire funghi selvatici a quelli coltivati al buio. Di seguito la classifica degli alimenti che contengono più Vitamina D:

olio di fegato di merluzzo

uovo

uova di pesce

pesce spada

salmone affumicato

sgombro

trota

anguilla

Il fabbisogno di vitamina D3 varia con l’età, ad esempio negli adulti sono sufficienti 10 microgrammi che salgono ad almeno 15 microgrammi nei bambini e negli anziani; durante la gravidanza e l’allattamento è bene tenere sotto controllo i valori di vitamina D e valutare con il proprio medico la necessità di aumentare l’esposizione solare o utilizzare degli integratori o farmaci specifici.

Effetti dell’eccesso e carenza di Vitamina D

La Vitamina D è importante per la salute e il benessere dell’organismo. L’importanza è legata alla giusta dose vitaminica e ai livelli corretti nel corpo. Un eccesso di Vitamina D così come un deficit, entrambi i casi possono risultare nocivi e dannosi per la salute.

Un deficit di Vitamina D può causare:

rachitismo o osteomalacia nei bambini

o osteomalacia nei osteoporosi

disturbi ai muscoli

anomalo assorbimento di calcio nel tratto intestinale

ritenzione di fosforo a livello renale

vulnerabilità a infezioni virali e batteriche

deficit immunitario

neoplasie

Le donne in gravidanza, i bambini e i soggetti anziani sono più a rischio di carenza di Vitamina D e dovrebbero periodicamente tenere sotto controlli i livelli di questa vitamina per evitare complicanze.

Un eccesso di Vitamina D invece può causare:

problemi cardiovascolari

rischio di morte

Un eccesso di Vitamina D deve essere tenuto sotto controllo evitando somministrazioni non regolate di integratori vitaminici. Per un apporto corretto di Vitamina D e garantire all’organismo livelli adeguati è bene non esporsi nelle ore più calde al sole, per le persone con carnagione chiara basta un’esposizione di circa 15 minuti, la quale triplica per i soggetti con carnagione scura o olivastra.