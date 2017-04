Come vivere senza complessi esistenziali?

124 visite

La bassa autostima e i complessi esistenziali non ci permettono di vivere serenamente e di essere noi stessi mostrando i nostri valori e le nostre capacità. Il problema del complesso esistenziale riguarda tante persone, indipendentemente da sesso ed età, ma a soffrirne sono per la maggior parte gli adolescenti e le donne.

Quando il complesso si forma e prende il sopravvento in noi stessi, può portarci ad adottare comportamenti che tendono a compensare il tipo di complesso. Un esempio è la timidezza e un’eccessiva stima negli altri, se proviamo un senso di inferiorità sociale. E’ il caso anche della sindrome dell’impostore, tipica dei luoghi di lavoro, quando il soggetto sente di non essere all’altezza per il,posto che ricopre.

Quali sono le cause che portano ad avere complessi nella vita? Qual è il profilo tipico della persona “complessata”? Quali sono le principali tipologie di complessi? Come intervenire per eliminare il problema e tornare ad essere noi stessi con una nostra identità, personalità e capacità. Scopriamo insieme questa difficile forma psicologica.

Cause e tipologie di complessi

Il complesso è una situazione psicologica molto delicata che può derivare da diverse cause (spesso legate ad esperienze di vita negative o legate alla nostra infanzia). Il complesso si annida nel nostro subconscio e influisce negativamente sulla nostra personalità.

Vorremmo essere in un modo, ma siamo in un altro. Spesso il complesso è legato ad una bassa considerazione di se stessi e delle proprie capacità, questo porta a una chiusura caratteriale ed alla tendenza a mettere gli altri sempre in primo piano (per nascondere il nostri reale valore). Anche i cambiamenti tipici dell’età possono dare origine a complessi, come:

troppo grassi

un particolare del corpo che ci mette in soggezione (naso lungo, seno grosso)

acne e brufoli

etc

Anche la disabilità può portare a complessi che derivano da una non accettazione di altri della propria condizione. Esistono diverse tipologie di complessi che non sempre è difficile individuare e identificare (a volte è necessario l’aiuto di psicologi e psicoterapeutici):

complessi di inferiorità

complesso di castrazione (timore di castighi e repressione)

(timore di castighi e repressione) complesso di Peter Pan

complessi situazionali (legati a cambiamenti fisici o allontanamenti, come un figlio che va via di casa)

complessi legati all’infanzia (traumi e atti di bullismo)

In alcuni casi le persone complessate soffrono di incubi notturni e forte ansia.

Qual è il profilo della persona “complessata”

I soggetti complessati presentano delle tipiche caratteristiche comuni e che si ripetono nel tempo. Il profilo del “complessato” presenta queste caratteristiche: