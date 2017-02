Come preparare una cena romantica per San Valentino?

1.298 visite

Volete preparare qualcosa di davvero sorprendente per la cena con il vostro partner; noi suggeriamo un menu per una serata speciale, quella del 14 febbraio, giorno degli innamorati.

Per trascorrere una serata, che possa andare oltre la routine quotidiana, rendiamo la cena un evento speciale. Una preparazione della tavola da imbandire, non dimenticate le candele sistemate ovunque nell’ambiente prescelto per la cena, l’abbigliamento curato ed il makeup impeccabile. Ecco il Menu di San Valentino

Risotto allo spumante

Partiamo dal primo, che potrebbe consistere in un risotto allo spumante. Gli ingredienti sono 120 gr di riso arborio, un pezzo di porro, un bicchiere di spumante, 4 dl di brodo vegetale, del formaggio grattugiato, se piace, 20 g di burro, della noce moscata, un po’ di panna e un pizzico di sale.

Preparazione del risotto allo spumante: affettiamo il porro, e facciamolo rosolare nel burro messo nel tegame sul fuoco basso. Aggiungiamo il riso e facciamolo insaporire per alcuni minuti; aggiungiamo lo spumante, e a fuoco vivo, facciamolo evaporare del tutto. Poi aggiungiamo il brodo vegetale, e facciamo in modo che il risotto cuocia così per circa 15 minuti, questa volta a fuoco moderato. Così il riso non si attaccherà alla pentola utilizzata, poi prima di ritirarlo, controlliamo il sale ed aggiungiamo la panna.

E adesso passiamo alla mantecatura del nostro riso, con il parmigiano e la noce moscata grattugiata. Il tempo impiegato per la cottura sarà di venti minuti.

Zuppa di gamberi

Il secondo piatto potrebbe essere sia a base di pesce che di carne, noi suggeriamo una zuppa di gamberi, che come noto, sono considerati un cibo afrodisiaco.