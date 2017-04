Wartner contro le verruche

239 visite

Le verruche sono delle formazioni benigne della pelle che colpiscono in gran parte mani e piedi e se non curate subito possono essere contagiose. Molte persone trattano la verruca con rimedi naturali e fai da te, ma spesso questa non è la soluzione migliore ed è sempre preferibile rivolgersi a un podologo per una diagnosi e una cura corrette.

Wartner è un nuovo trattamento che, a differenza di altri, agisce direttamente alla radice della verruca, congelandola. Il processo ricorda la crioterapia, la verruca viene congelata fino alla radice e si distacca nell’arco di due settimane, Vediamo come funziona Wartner e come vengono eliminate le verruche.

Verruche comuni e plantari

Prima di parlare del trattamento Wartener di congelamento della verruca, cerchiamo di capirne qualcosa in più su queste fastidiose formazioni della pelle. Le verruche sono chiazze innocue e indolori e il loro aspetto è moto simile a quello di un cavolfiore. Tra le cause principali della loro comparsa:

papilloma virus

contagio diretto

contatto con pavimenti umidi (piscine etc)

abrasioni e lesioni della pelle

Le verruche si dividono in comuni e plantari. Le zone più colpite sono mani e piedi (plantari), ma non si escludono anche altre zone del corpo (viso, gomiti, ginocchia, genitali). Esse sono contagiose, se non trattate nell’immediato possono moltiplicarsi e contagiare altre parti del corpo. Alcuni esperti sostengono che se non trattate scompaiono nel giro di due anni ma possono ricomparire (recidiva).

Chi è più a rischio?

Le verruche possono colpire tutti e in qualsiasi momento. Ovviamente le formazioni benigne cutanee attaccano maggiormente alcune categorie di soggetti come:

bambini

adolescenti

chi frequenta piscine e palestre

chi ha difese immunitarie basse

chi assume steroidi

chi ha sempre piedi sudati e a contato con l’umidità

chi è affetto da HIV

E’ bene ricordare che le verruche compaiono soprattutto nelle stagioni calde, primavera ed estate. Come risolvere il problema? Esistono nelle migliori farmacie diversi trattamenti, più o meno rapidi. Uno di questi, innovativo ed efficace, è Wartner. Vediamo come funziona e come si usa.