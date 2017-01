Appassionamoci allo Yoga con Zalando

Chi si avvicina per la prima volta allo yoga cerca relax e un maggiore equilibrio tra corpo e mente. Chi pratica le varie tecniche e i metodi di rilassamento trova benefici già dalle prime sedute e può notare le tante trasformazioni positive nella qualità della vita.

Perché ci si avvicina allo yoga? Per migliorare il proprio benessere e la qualità della vita. Una volta che ci si addentra nella pratica lo yoga per molti diventa stile di vita, grazie ai numerosi benefici che apporta:

L’interesse per questa pratica è maturato grazie agli eccellenti risultati riscontrati su corpo e mente. È di questo avviso anche il leader degli e-commerce Zalando che ha inaugurato una nuova sezione dedicata alla disciplina dello Yoga. Il progetto, chiamato “We love yoga“, è rivolto sia a tutti coloro che hanno già fatto della disciplina uno stile di vita, sia a chi si affaccia per la prima volta ai percorsi di benessere e salute di questa pratica.

We love Yoga di Zalando è capace di stimolare un coinvolgimento totale in questo mondo dove wellness e salute si fondono alla perfezione. Non importa se si è appassionati di yoga, principianti o veterani, la nuova sezione è strutturata in modo da poter essere consultata da tutti, neofiti e non.

Attraverso una struttura semplice e facilmente navigabile, We love Yoga di Zalando offre una panoramica completa sull’universo dello yoga grazie alla collaborazione del sito di e-commerce con insegnanti di fama internazionale e a blogger esperti sul tema. È una guida pratica sullo yoga dove è possibile trovare:

Gli esperti di yoga provengono da tutta Europa e mettono la propria expertise a servizio degli utenti Zalando ognuno comunicando novità e consigli legati alla propria nazione. Quali sono le nuove tecniche britanniche di yoga? Chiedilo all’esperta di yoga del Regno Unito Annie Clarke. Quali sono le tendenze di stile del nord Europa? Chiedilo alla Norvegia Stiina Tangen Andersen. Se vuoi perfezionare stile e metodi di relax in Italia leggi i consigli della professionista Sara Bigatti.

L’obiettivo è coinvolgere la maggior parte delle persone in una delle discipline più in voga negli ultimi anni, capace di raggiungere il tanto desiderato equilibrio di benessere tra corpo e mente. La sezione è curata nei minimi dettagli per sciogliere ogni dubbio e far conoscere a tutti i benefici e i vantaggi dello yoga.

Per cominciare a fare yoga non servono attrezzature costose o complicate: basta un semplice tappetino antiscivolo, un abbigliamento comodo e a piedi nudi. Qualsiasi posto è giusto per fare yoga, perché è importante che la disciplina sia sempre con noi. Se si è alle prime armi l’esperto consiglia di partire da corsi base per conoscere i principi dello Hatha yoga e Vinyasa yoga.

Basta seguire un corso una volta a settimana per vedere i risultati. L’esperto consiglia di “allenarsi” a casa ogni tanto almeno 15-20 minuti.

Quanto conta l’alimentazione nello yoga? Il dottor Patrick Broome, insegnante yoga da decenni, consiglia di seguire una dieta sana ed equilibrata (preferibilmente vegetariana). E’ importante mangiare leggero 30 minuti prima dell’allenamento e subito dopo.

Come scegliere lo stile di yoga adatto?

La sezione di Zalando sulla disciplina dello yoga, nata nella valle dell’Indo nel 3000 A.C, propone dei quiz interessanti per tutti coloro che si affacciano per la prima volta in questo mondo. Esistono tantissimi tipi di yoga e scegliere lo stile di yoga personalizzato non è semplice. We love yoga, attraverso dei quiz specifici, facilita la scelta del corso adatto alle nostre esigenze. I corsi sono suddivisi in base per principianti e avanzati per i più esperti:

Hatha

Vinyasa

Kundalini

Restorative

Vinioga

Bikram

Iyengar

Jivamakuti

Yin

Ashtanga

We love yoga: la scelta dell’abbigliamento

Lo yoga incontra la moda e le tendenze. Chi fa sport e attività fisica è spesso interessato anche all’outfit giusto per l’allenamento. Essere comodi, ma alla moda, durante i corsi è un fattore rilevante per molti appassionati di pratiche e discipline sportive. Zalando propone quindi una serie di stili di abbigliamento per essere fashion anche durante gli allenamenti yoga.

Gli elementi base indispensabili per fare yoga sono: reggiseno, sneakers, maglietta e pantaloni. E tu di che stile yoga sei?. Tra le proposte più glamour:

revival anni ’70

casual

total black

look futuristico

Le tendenze estreme della disciplina

Anche nello yoga è possibile raggiungere sensazioni estreme. Per tutti coloro che non si accontentano delle pratiche tradizionali per disintossicare lo spirito, la sezione We love yoga propone una serie di tendenze estreme della disciplina (adatte ai più esperti):

boxing yoga : la perfetta liaison tra pugilato e yoga

: la perfetta liaison tra pugilato e yoga surfing yoga : dal tappetino alla tavola da surf

: dal tappetino alla tavola da surf acroyoga : la nuova disciplina acrobatica

: la nuova disciplina acrobatica guerilla yoga: la disciplina in strada

la disciplina in strada clubbing yoga: la disciplina in discoteca

Il lessico

Conoscere il lessico base della pratica è indispensabile per quanti si apprestano ad entrare nel mondo yoga. Non è possibile capire le tecniche di rilassamento, i metodi e trarne i meravigliosi benefici se non si conoscono i termini specifici del settore:

asana : postura dello yoga

: postura dello yoga ayurveda : la scienza vitale

: la scienza vitale chakra : i 7 centri dell’energia corporea (leggi il primo chakra )

: i 7 centri dell’energia corporea (leggi il ) dharma : il giusto comportamento nello yoga

: il giusto comportamento nello yoga dosha e drishti

e drishti guru : la fonte d’ispirazione

: la fonte d’ispirazione karma: il principio spirituale di causa-effetto

Esperti e appassionati della disciplina sostengono che lo yoga apporta benefici al corpo e alla mente. Ci si sente meglio fisicamente, si ha più consapevolezza del proprio corpo e dei suoi limiti, si presta maggiore attenzione all’alimentazione e si riescono a gestire meglio lo stress e i frenetici ritmi di vita cui oggi siamo tutti abituati. Se non hai ancora provato e desideri farlo, consultare la sezione We love yoga su Zalando è un ottimo modo per iniziare.