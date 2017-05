Yoffee Clear contro la micosi

66 visite

Yoffee Clear è una soluzione anti-fungina a base di Tea Tree e Olio di Argan per combattere la micosi delle unghie di mani e piedi. La micosi è un’infezione che colpisce la maggior parte delle persone e prima di rivolgersi allo specialista è possibile rimediare con soluzioni e prodotti anti-micotici.

Yoffee Clear è uno di questi prodotti efficace per eliminare la fastidiosa infezione fungina alle unghie delle mani e dei piedi. Come funziona Yoffee Clear? Come si applica? Quando usarlo? Scopriamolo insieme.

Cosa contiene Yoffee Clear

La soluzione anti-micotica Yoffee Clear non contiene solo Tea Tree e Olio di Argan, ma tante altre sostanze in grado di combattere efficacemente l’infezione delle unghie di mani e piedi. I contenuti della soluzione sono:

tea tree

olio di argan

rosmarino

chiodi di garofano

melograno

aloe vera

estratti naturali

Il Tea Tree e i chiodi di garofano sono oli riconosciuti come agenti antisettici, antimicotici e antivirali. L’olio di Argan favorisce la stabilità ossidativa dell’unghia, la nutre di Vitamina C e antiossidanti. Il rosmarino nutre l’unghia secca e fragile.

Il melograno contiene acido ellagico, antitumorale e nutriente (così come l’aloe vera).

Come agisce Yoffee Clear

La soluzione che combatte la micosi delle unghie agisce in modo diretto contrastando efficacemente l’infezione a mani e piedi. Yoffee Clear agisce: