Yoga e bambini: è giusto farlo praticare ai piccoli?

Lo Yoga è una delle discipline più diffuse e praticate al mondo, insieme al Pilates. Conosciamo diverse forme di yoga, ognuna con caratteristiche proprie:

Questa pratica è stata sempre accostata al mondo degli adulti, solo nell’ultimo periodo alcune associazioni (anche italiane) si dedicano all’avvicinamento di bambini e adolescenti allo yoga con risultati ottimali.

E’ giusto far praticare yoga ai più piccoli? E’ davvero benefico per loro come diceva il buon vecchio saggio Dalai Lama, ovvero che tutti i bambini dovrebbero accrescere la loro educazione e trasformarla poi in conoscenza interiore? Scopriamolo insieme.

Perchè far fare yoga ai bambini?

Lo yoga, secondo alcuni promotori di questa iniziativa di avvicinamento della pratica al mondo giovanile, arricchisce e valorizza le potenzialità dei bambini e in generale di tutti i soggetti in crescita.

E’ una filosofia che offre di valori altissimi, insegna ai ragazzi la relazione, l’incontro e il rispetto dell’altro. Gli adolescenti imparano a lavorare in gruppo attraverso pratiche di coppia.

Tutto supportato ovviamente da un team specializzato di: pedagogisti, allenatori, educatori e psicologi. Secondo questi lo yoga gioverebbe ai piccoli per tantissime cose.

Benefici dello yoga da bambini

I risultati della pratica dello yoga nel mondo giovanile sono ben visibili da subito. In tanti modificano stili di vita sbagliati che in precedenza non prendevano neanche in considerazione come:

troppa televisione

troppo tempo con la play station

disequilibrio nell’alimentazione

Lo yoga agirebbe positivamente su tutti questi aspetti, ricercando l’equilibrio e diventando uno strumento prezioso al servizio della crescita intellettuale e fisica dei soggetti.

In una società dove anche i bambini sono sotto stress, la pratica dello yoga si sta diffondendo a macchia d’olio. Farà davvero bene? Tanti sono gli scettici sia del mondo cattolico che non.

Una volta i piccoli giocavano nei cortili, nelle piazze e nei prati. Oggi questa vita genuina è stata sostituita prepotentemente da lunghi pomeriggi chiusi in casa (spesso soli o con babysitter).

Lo yoga si porrebbe come il nuovo movimento interiore, un esercizio che sviluppa la muscolatura e scioglie i blocchi energetici (una volta sciolti da due calci a un pallone).

Yoga e bambini: una versione ludica

Ci siamo fatti spaventare dal termine yoga, senza sapere che, nella sua versione per piccoli, la disciplina assume aspetti ludici. I bambini fanno yoga, ma in realtà seguono dei giochi molto semplici e comuni:

giochi per misurare le loro capacità

giochi di rispetto di spazi altrui

giochi di respirazione

In più ci si concentra molto sul controllo delle emozioni. Le associazioni sono sempre più attive sul territorio e nel mondo. E tu cosa ne pensi? Sei per lo yoga ludico come nuovo modo per crescere o sei ancora legato ai tradizionali giochi che tutto sommato ci hanno fatto crescere bene?