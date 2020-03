A Casa col Sorriso – Giorno 11

Eccoci arrivati ad un nuovo weekend! A Casa col Sorriso è un programma pensato per trascorrere insieme e in allegria queste giornate, anche a casa!

Condividiamo consigli sulle pulizie di casa, su rimedi naturali e maschere fai da te.

Nel programma di oggi ci saranno tante novità interessanti. Per prima cosa, inizieremo col il primo rinfresco del lievito madre.

Poi impareremo a riutilizzare le bucce di banana, utili anche a preparare delle ottime maschere per il viso. Infine impareremo molto sulle diverse proprietà delle tisane naturali.

Ore 11:00 Rinfresco lievito madre

Un paio di giorni fa abbiamo visto come poter preparare il lievito madre in casa.

Si tratta di un procedimento non difficile ma abbastanza lungo, che ci permetterà di preparare da soli pane ed altre squisite pietanze!

Noterete che si sarà formata una crosta più scura, che rimuoverete con un cucchiaio, prelevando solo il “cuore del lievito” ben attivo.

Dopo le prime 48 ore dallo “starter”, ovvero l’impasto iniziale, il lievito comincia a fermentare e si può passare alla seconda fase, dove in base al peso bisogna aggiungere al composto la stessa quantità di farina e metà di acqua.

Dopo aver lavorato bene la pasta e formato un panetto, conservatelo in un contenitore con coperchio. Se è ermetico, rimuovete la guarnizione per permettere al composto di respirare. Ci vediamo tra due giorni!

Ore 16:30 Viva la buccia di banana!

Quante cose possiamo fare con la buccia di frutta e verdura?

Scopriamo di più sulla buccia di banana! Non tutti conoscono le sue proprietà!

Sembra infatti ottima per lucidare le scarpe, per il benessere dei denti e anche per la pelle! Non manca infatti chi applica un po’ di buccia di banana sul viso per esfoliare, e con la polpa preparare una maschera nutriente!

Ore 21:00 Sappiamo tutto sulle tisane?

Quanto sappiamo sulle tisane? C’è sempre tanto da imparare!

Prima di tutto aiutano a bere di più e a favorire la diuresi. Poi ne esistono di tanti tipi: dalle tisane digestive a quelle diuretiche fino a quelle drenanti, utili soprattutto a contrastare alcuni inestetismi come la ritenzione idrica!

Ciò non toglie che possono essere una dolce compagnia in una sera di primavera, mentre guardiamo un film o una serie tv.. Le tisane possono essere le nostre migliori amiche!

A domani per una nuova giornata insieme!