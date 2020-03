A Casa col Sorriso – Giorno 13

Siamo arrivati alla fine di questa settimana, in compagnia del nostro nuovo programma A Casa col Sorriso. Le attività che abbiamo condiviso sono state tante, alcune divertenti ed altre interessanti!

Ecco perché, in questa domenica di primavera, meglio concedersi un po’ di relax! Godersi il sole, anche da casa. Oppure dedicare attenzione ai nostri piedi.

In più, nel programma di oggi, andremo avanti con il rinfresco del lievito madre.

Senza perdere altro tempo, guardiamo insieme il programma in dettaglio!

Ore 11:30 Godiamoci il sole… anche dal balcone!

Anche se siamo a casa, ciò non toglie che possiamo prendere un po’ di sole dal nostro balcone!

Il sole fa bene! Alla nostra pelle e al nostro umore e ,perché no, possiamo colorare un po’ la carnagione!

Ma, anche se non fa proprio caldo, dobbiamo proteggere la nostra pelle: è importante effettuare degli scrub per eliminare le cellule morte, scegliere l’orario giusto per esporsi e proteggersi con una crema viso con filtro solare.

Ora non resta che rilassarsi un po’ prima di pranzare!

Ore 17:00 2° Rinfresco del lievito madre

Continuiamo intanto a rinfrescare ed attivare il nostro lievito madre fatto in casa.

Come abbiamo detto in precedenza, il lievito per le prime 3 settimane va rinfrescato ogni 48 ore. Intanto, sembra fermentare nel modo giusto e gonfiarsi.

Ora è il momento di inserirlo in un contenitore di vetro abbastanza ampio con coperchio. Se è a chiusura ermetica, ricordate di togliere la guarnizione per permettere al composto di respirare..

Speriamo bene!

Non bisogna fare altro che aspettare il prossimo rinfresco!

Ore 21:00 Coccoliamo i nostri piedi

Nelle giornate trascorse a casa, i nostri piedi ci sostengono e si stancano. Se li curiamo ci sentiremo rigenerate!

Ecco perché anche i piedi vanno coccolati. Possiamo scegliere di fare delle maschere, oppure un pedicure fatto in casa o un pediluvio rilassante, magari con olio essenziale di lavanda, dalle proprietà calmanti ma antisettiche.

Grazie per questa settimana trascorsa insieme. Ma non è finita qui! Domani inizieremo un nuovo programma con tante idee e tanti rimedi naturali da condividere!