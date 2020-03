A Casa col Sorriso – Giorno 16

Siamo arrivati a metà settimana con il nostro nuovo programma A Casa col Sorriso!

Questa giornata prende il titolo di Mercoledì goloso, sia perché prepareremo qualcosa di buono da mangiare e sia perché utilizzeremo degli ingredienti casalinghi per piccole routine di bellezza!

Siete pronte? Iniziamo!

Ore 11:00 Come fare il pane azzimo

Il pane azzimo è una tipologia di pane molto particolare. Tipico della Toscana, è noto in tutta Italia perché la sua preparazione non prevede l’utilizzo del lievito.

In questo periodo, in cui non solo c’è la necessità di rimanere a casa, ma allo stesso tempo il lievito è diventato di difficile reperibilità, possiamo agire in due modi.

Il primo è quello di preparare del lievito madre fatto in casa, con pochi e semplici passaggi. L’unica “pecca”, se così possiamo definirla, è che bisogna avere molta pazienza e cura per realizzare un lievito ottimale.

Un’alternativa, è proprio quella di preparare il pane azzimo, buono, sfizioso e che possiamo farcire come più ci piace.

Occorrono:

400 gr di farina (meglio se di farro o farina di tipo 0)

(meglio se di farro o farina di tipo 0) 200 ml d’acqua

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 pizzico di sale fino integrale

Procedimento:

Versare in una ciotola la farina precedentemente setacciata. Unire gli altri ingredienti e infine l’acqua, che deve essere a temperatura ambiente.

Dopo che l’impasto risulterà pronto, far riposare per 1 ora coperto da un canovaccio. Dopodiché formare delle palline e stenderle. Potete scegliere di cuocerle sia in forno che in padella, il procedimento è molto semplice.

Ore 17:00 Bellissime con lo yogurt

Lo yogurt fa bene non soltanto al nostro organismo! Infatti, gode di tantissime proprietà e può essere applicato sia sul viso che sul corpo.

Ha virtù purificanti, ma allo stesso tempo idrata con delicatezza e aiuta a lenire i rossori

Ma quante ricette di bellezza si possono fare con lo yogurt? Dalle maschere agli scrub.. Fino ad arrivare agli impacchi per i capelli!

Per esempio, se volete fare una maschera veloce veloce, potete anche applicare lo yogurt da solo per 10-12 minuti e risciacquare!

20:30 Mani morbide con il burro

Quando pensiamo al burro, pensiamo a una enorme quantità di dolci che potremmo mangiare, o allo squisito pane e marmellata con cui fare colazione!

Però, soprattutto se il burro è scaduto, possiamo riutilizzarlo in molti modi!

Non manca, infatti chi, a casa di mani screpolate e secche, fa degli impacchi con il burro (in alternativa alle creme tradizionali) per ridonare morbidezza alla pelle!

Controindicazioni

Ovviamente, se soffrite di allergie o ipersensibilità a uno o più rimedi citati, evitatene l’uso. Contattare sempre il proprio medico se in stato di gravidanza o allattamento.

La nostra settimana insieme non è ancora finita! A domani!