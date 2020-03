A Casa col Sorriso – Giorno 19

Buon sabato a tutte con A Casa col Sorriso!

Oggi è il giorno 19, sono trascorse più di due settimane in compagnia del nostro nuovo programma giornaliero.

Oggi trattiamo un tema fondamentale, ovvero quello delle mani rovinate e screpolate! Tra detersivi, disinfettanti, guanti e il lavarci le mani le nostre mani e le nostre unghie ne stanno risentendo moltissimo!

Ecco perché il titolo di oggi è S.O.S. MANI rovinate! vediamo subito come risolvere il problema!

Ore 13:00 Maniluvio curativo

Il maniluvio è uno step importante per avere sempre mani lisce e levigate. Le mani sono il nostro biglietto da visita, anche a casa vanno sempre curate.. Basta qualche piccolo accorgimento in più!

Si diceva che Cleopatra facesse lunghi e rigeneranti bagni di latte. Prendendo spunto dal passato possiamo provare a fare un maniluvio al latte caldo. Basta versare due tazze di latte (non bollente, mi raccomando) in una ciotola.

Dopodiché immergere le mani e lasciare in ammollo per 15 minuti. Per beneficiare appieno delle proprietà del latte, non risciacquare ma tamponare delicatamente le mani e applicare dell’olio di noci.

Ore 17: Unghie più forti

Ora che siamo a casa, dobbiamo purtroppo fare a meno delle nostre estetiste! Per chi ha il gel o il semipermenente, il consiglio delle esperte è sempre quello di “lasciare in pace” le unghie, limandole delicatamente e aspettare di prendere un appuntamento.

Ma se avete tolto il gel oppure avete le unghie rovinate dai detersivi, vi diamo qualche consiglio per rinforzarle e per farle crescere velocemente.

Avremo un elenco infinito! Uno dei più celebri è quello di passare il limone o la sua buccia sulle unghie, anche le nostre nonne lo facevano!

Il limone è ricco di vitamina C, svolge un’azione antibatterica ma anche rinforzante. Poi, possiamo riutilizzare il limone, mettendolo in lavastoviglie per profumarla!

Oppure un mix di olio di oliva e aglio, oppure:

1 bicchiere di acqua calda

1/2 cucchiaino di olio di cocco

2 cucchiaini di olio di ricino

Questa soluzione contiene olio di ricino, un olio vegetale molto denso ma dalle innumerevoli proprietà: aiutano a rinforzare le unghie, a favorire forza e crescita delle ciglia e sopracciglia.

Ore 21:00 Impacchi rigeneranti

L’impacco ha una grandissima importanza per rigenerare le nostre mani. Una modesta quantità di prodotto nutre profondamente la pelle dalle sue screpolature e favorisce una maggiore “guarigione”.

Con cosa fare gli impacchi? Di esempi ce ne sono e molti! Il primo, quello più conosciuto, è quello dell’olio di oliva, da stendere sulle mani e mettere dei guanti di cotone per favorirne l’assorbimento!

Un altro metodo, prevede l’utilizzo dell’olio di cocco! Questo olio vegetale è molto nutriente, tant’è vero che può essere utilizzato di sera non solo per gli impacchi delle mani:

Impacco nutriente e antiforfora per i capelli

Impacco per mani e unghie

Trattamento idratante per pelli molto secche

Trattamento ristrutturante labbra e molto altro.

Non ci resta che dedicarci alla cura delle nostre mani! Con questo consiglio della sera, vi auguro una buona notte e a domani!

ATTENZIONE. Si consiglia di evitare l’uso di questi prodotti e rimedi in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento.