A Casa col Sorriso – Giorno 21

Eccoci ad una nuova settimana con il nostro programma giornaliero A Casa col Sorriso!

Siamo a lunedì, abbiamo trascorso una domenica piacevole e rilassante con i nostri cari, senza contare che abbiamo mangiato benissimo e ci sentiamo soddisfatte!

Come possiamo ora iniziare al meglio questa settimana? Senza ulteriori indugi, scopriamolo insieme.

Ore 13:30 Rinfresco lievito madre!

Un paio di settimane fa abbiamo iniziato a produrre il lievito madre in casa. Questo portento ha bisogno di pochissimi ingredienti iniziali (farina manitoba, acqua e un cucchiaino di zucchero) e man mano che i giorni passano diventa sempre più forte!

Dopo aver atteso le solite 48 ore, eliminiamo la parte in superficie e preleviamo solo il cuore del lievito, ben più attivo.

In base al suo peso, o possiamo prelevare una quantità minore per non sprecare troppa farina, aggiungiamo prima metà quantità di acqua e lo stesso peso con la stessa farina utilizzata nei rinfreschi precedenti.

Se, per esempio, pesiamo 200 grammi di lievito, dobbiamo aggiungere 100 grammi di acqua (la metà) e 200 grammi di farina (stessa quantità)-

Dopo aver lavorato il composto, facciamo un taglio a croce e lo inseriamo di nuovo nel barattolo, precedentemente lavato con solo acqua calda.

Guardate dopo 24 ore come fermenta!

Ore 17:30 Unghie più forti!

Sembra essere un argomento giornaliero durante la quarantena! Sono molte coloro che, a causa di detersivi o perché hanno rimosso in modo incorretto il gel, si ritrovano delle unghie deboli e rovinate!

In che modo possiamo rafforzarle? Beh, basta qualche accortezza in più, come limarle con cura o indossare i guanti durante le faccende di casa.

Se poi, desiderate rinforzarle con rimedi naturali, potete utilizzare il classico metodo del limone. Lo facevano le nostre nonne: bassa passare del limone o la sua buccia e tamponare delicatamente.

La cosa bella è che non si butta via niente: il limone può andare in lavastoviglie per profumarla in modo del tutto naturale!

Ore 21:30 Tutto sull’olio di ricino!

Sentiamo spessissimo parlare dell’olio di ricino. Questo olio vegetale vanta di virtù innumerevoli!

Infatti, è assai apprezzato sia perché aiuta a rinforzare le unghie, sia perché sembra essere il migliore alleato di ciglia e sopracciglia.

L’olio di ricino le nutre profondamente e ne stimola la crescita, rendendole più forti!

Questa caratteristica si rende utile anche in caso di caduta dei capelli. Infatti non mancano ricette di maschere anti-caduta con olio di ricino!

L’unico consiglio, è quello di non utilizzarlo troppo spesso se si hanno i capelli grassi. L’olio di ricino è molto denso e rischia di appesantirli!

Avvertenze

Si consiglia di evitare l’uso dei rimedi indicati se soffrite di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. In caso di gravidanza o allattamento consultare prima il medico!

A domani con tante novità!