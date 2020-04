A Casa col Sorriso – Giorno 25

Eccoci a venerdì! La settimana si sta concludendo in compagnia del nuovo programma A Casa col Sorriso!

Dal momento che le nostre uscite sono limitate, dobbiamo ricavare il massimo da ciò che abbiamo in casa!

Ecco perché vogliamo dedicare questa giornata alla camomilla, una pianta dalle innumerevoli virtù, non soltanto perché ci aiuta a rilassarci e a dormire più tranquilli, ma anche perché è un grande alleato di bellezza!

Vediamo il programma in dettaglio e tutti gli usi cosmetici della camomilla!



Ore 12:00 Camomilla contro le occhiaie!

Ah… le occhiaie! Si può dire che è uno degli inestetismi più odiati dalle donne!

Sappiamo che ci sono tantissimi fattori che le determinano, dall’alimentazione a predisposizioni genetiche. Ma, molto spesso, anche stanchezza, stress o poche ore di sonno possono accentuarle!

Come rimediare con ciò che abbiamo in casa?

Potete provare a fare i patch contorno occhi fai da te. Sono degli impacchi fatti con un solo dischetto di cotone, imbevuto di camomilla, da poggiare sugli occhi per attenuare l’inestetismo.

La camomilla ha proprietà calmanti, lenitive e decongestionanti… Agiranno delicatamente sull’occhiaia sgonfiando anche le borse.

Dischetto di cotone combinato alla camomilla è ottimo anche in caso di occhi secchi!

Ore 16:30 Camomilla per capelli

La camomilla svolge inoltre un’azione schiarente sia sulla pelle, ma anche sui capelli.

Non a caso è un dei metodi casalinghi per schiarire i capelli in modo del tutto naturale!

Vi basterà preparare un infuso molto forte, con qualche filtro in più di camomilla, e applicarlo in modo uniforme sui capelli. Aspettate circa una mezz’ora esponendo i capelli al sole e lasciandoli asciugare.

Dopodiché procedente con il solito shampoo.

Ore 20:30 Tutti gli usi cosmetici della camomilla

Abbiamo visto come la camomilla è ottima sia come rimedio per le occhiaie sia come metodo casalingo per schiarire i capelli.

Ma in quante altre occasioni possiamo utilizzare questa pianta delicata e portentosa?

Per esempio, proprio perché agisce in modo delicato sugli occhi, si può preparare uno struccante fatto in casa, oppure può essere utile quando vi scottate al sole..

Riteniamo che sia molto importante conoscere tutti gli usi cosmetici della camomilla.

N.B. Se, però soffrite di allergie o ipersensibilità al prodotto, evitatene l’utilizzo. Consultate un medico se siete in gravidanza o allattamento.

A domani!