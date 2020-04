A Casa col Sorriso – Giorno 26

Eccoci arrivati a sabato con la nostra rubrica giornaliera “A Casa col Sorriso”!

Abbiamo fatto un sacco di cose nuove questa settimana, e anche oggi impareremo molto sui rimedi naturali, che sono utili sia per la nostra beauty routine, per il benessere del nostro organismo e per la nostra casa!

Ore 11:30 Pulizia del forno

Avendo molto tempo libero, possiamo dedicarci alle pulizie di casa..

Andare nel dettaglio, mettere in ordine ciò che non avevamo mai tempo di sistemare.. Per esempio, durante questo periodo di quarantena può essere utilissimo pulire il forno!

Come possiamo farlo con rimedi naturali? Per evitare l’utilizzo di prodotti chimici, contenenti spesso sostanze tossiche, possiamo servici di prodotti che troviamo facilmente in casa.

Possiamo utilizzare sale e bicarbonato, che in combinazione con l’acqua creano una pasta da applicare sulle superfici del forno.

Oppure potete scegliere acqua e limone. Il limone, dalle proprietà antibatteriche, donerà anche una fresca fragranza eliminando tutti i cattivi odori!

Ore 16:00 Come fare la pasta di riporto

Si è parlato tanto di lieviti madre, istantanei, di lievito fatto con la birra e chi più ne ha più ne metta!

Il punto è che molto spesso è difficile trovare nei supermercati il lievito, di conseguenza dobbiamo risolvere con ciò che abbiamo!

Se stiamo per terminare il lievito di birra, niente paura… Potete fare la pasta di riporto!

La pasta di riporto, o criscito, si fa con solo 2 grammi di lievito di birra e può essere rigenerato all’infinito e si comporta come un lievito madre.

Le vostre pietanze sono salve!

Ore 20:00 Rigeneriamo le nostre mani

Siamo arrivati alla fine di questa giornata insieme. Sono giorni che ci dedichiamo ad impastare, a pulire e a disinfettare.

Ma come stanno davvero le nostre mani? Non manca chi le trova spaccate, rovinate e screpolate, a volte da sentire bruciore.

Fortunatamente, esistono molti rimedi naturali per le mani rovinate dai detersivi. Un esempio è il classico olio di oliva, che rigenera la pelle nutrendola profondamente.

Oppure si può fare un impacco serale con olio di cocco, che è molto idratante ma allo stesso tempo non unge moltissimo.

Inoltre non bisogna mai dimenticare la cura delle unghie, che si possono sfaldare, ecco perché occorre nutrirle con rimedi naturali per rinforzarle e farle crescere velocemente.

Con questo ultimo consiglio, vi auguro la buonanotte!