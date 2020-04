A Casa col Sorriso – Giorno 29

Buon martedì con il nostro programma A Casa col Sorriso!

Le nostre giornate proseguono in compagnia dei rimedi naturali, ricette casalinghe e consigli di bellezza!

Oggi vedremo come realizzare delle maschere con lo yogurt, prepareremo dei detersivi fai da te per lavare il pavimento e infine condivideremo dei consigli utili per chi ha calli o duroni!

Ore 11:45 Ricette di bellezza con lo yogurt!

Lo yogurt, ricco di vitamine, proteine e calcio, può essere utile per tantissime ricette di bellezza!

Per esempio, potete fare uno scrub con yogurt greco, limone e zucchero di canna. In alternativa potete sostituirlo con lo zucchero bianco, per un gommage più delicato.

Le proprietà idratanti ma allo stesso tempo purificanti dello yogurt ben si sposano con l’azione schiarente del limone e le proprietà esfolianti dello zucchero.

Ore 17:30 Detersivo pavimenti fai da te!

Durante questo periodo di quarantena, dobbiamo restare a casa e uscire solo in caso di necessità. Inoltre è opportuno seguire le direttive del Ministero della Salute in merito al Covid-19.

Ma se capita di finire un prodotto, come possiamo risolvere con rimedi casalinghi?

Sappiamo che è importante, soprattutto in questo periodo, disinfettare accuratamente l’ambiente domestico.

Ma nel caso in cui dovesse terminare il disinfettante per i pavimenti, ma comunque vogliamo mantenere la casa pulita, possiamo preparare un detersivo fai da te!

Se avete il pavimento in marmo o pietra, vi occorreranno:



10 cucchiai di alcool denaturato

3 litri di acqua

3 cucchiai di bicarbonato

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia (ridotto precedentemente in scaglie)

L’azione disinfettante dell’alcool unita al potere sgrassante e pulente del sapone di Marsiglia renderà il vostro pavimento pulito e brillante!

Ore 20:30 Addio calli e duroni

Durante la quarantena, a meno che non siamo esperte o competenti in materia, dobbiamo rinunicare alle nostre stetiste!

Ma, nel caso in cui sui vostri piedi ci fossero calli e duroni, ci sono diversi rimedi naturali per migliorare la situazione!

N.B. Se siete allergiche o ipersensibili a una o più componenti menzionate, evitatene l’utilizzo!

Vi auguriamo la buonanotte, a domani per una nuova giornata insieme!