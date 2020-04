A Casa col Sorriso – Giorno 34

Felici auguri di Buona Pasqua a tutte voi, in compagnia del nostro programma A Casa col Sorriso!

Nonostante questo sia un periodo difficile per tutti, non vogliamo perdere il nostro sorriso e trascorrere la Pasqua nel miglior modo possibile!

Ci faremo compagnia, con i nostri utili consigli, rimedi naturali e trucchetti casalinghi.

Iniziamo!

Ore 12:00 Alfabeto di Pasqua

Come possiamo augurarci Buona Pasqua se non dalla A alla Z?

P, come pastiera napoletana! Questo dolce della tradizione dona moltissime soddisfazioni ed è buonissimo!

A, come auguri. I migliori auguri da parte nostra per questa Pasqua 2020.

S, come sorpresa! Apriamo le nostre uova e godiamoci con i nostri bambini e la nostra famiglia tutto ciò che la vita ha da offrire!

E così via!

Ore 15:30 Spezie ed erbe per digerire!

Può essere molto probabile avvertire un po’ pesantezza di stomaco, dovuta a un pranzo saporito ed abbondante!

Per nostra fortuna, la natura ci offre tantissimi rimedi e possiamo averli a portata di mano!

Tra gli alimenti che favoriscono al digestione, primo tra tutti il finocchio, ma anche la menta è nota per le sue innumerevoli virtù! Inoltre, il suo fresco profumo inebrierà i sensi!

Ore 20:00 Profumiamo casa naturalmente

Avete cucinato tutta la mattinata, avete arieggiato casa.. e sentite ancora un forte odore di cibo?

Anche qui i rimedi naturali fanno al caso nostro. Possiamo infatti preparare un profumatore per ambienti con quello che abbiamo in casa!

Per un profumo più speziato, potete unire la freschezza dell’arancia con la cannella e i chiodi di garofano. Ma nulla vieta di mixare questi prodotti che abbiamo in casa per la fragranza che preferiamo!

Con questo ultimo consiglio, vi auguriamo buona serata. A domani!