Fonte Essenziale, alleata per il benessere del nostro organismo!

Quando stiamo bene, affrontiamo la giornata con la giusta carica e vitalità. E sentirsi libere e leggere è una priorità essenziale.

Molto spesso però ci troviamo a fare i conti con senso di gonfiore, stitichezza e affaticamento che possono compromettere il benessere che desideriamo raggiungere.

Poi ci sono quelle buone e sane abitudini che non dovremmo mai dimenticare, come bere acqua al mattino. E proprio per questo l’acqua Fonte Essenziale è la nostra migliore alleata per ritrovare il giusto equilibrio e benessere.

Scopriamola insieme!

Cos’è Fonte Essenziale?

Fonte Essenziale è l’acqua minerale naturale Antica Fonte, proveniente dalle terme di Boario e classificata come acqua di origine termale. Come ben sappiamo, le terme sono da sempre sorgente di benessere e equilibrio, oltre che di relax.

Anche la sua storia suscita grande interesse. Prima di raggiungere la propria fonte, l’Acqua Essenziale compie un lungo percorso, di circa dieci anni, attraverso le Rocce del Monte Altissimo. In questo modo, se da un lato l’acqua si purifica, dall’altro diventa ricca di minerali e oligoelementi.

Grazie a questo suo percorso, Fonte essenziale è un’acqua povera di sodio, ma ricca di magnesio e solfati. La sua purezza e qualità ci permette di trarre numerosi benefici soltanto bevendola.

Perché bere Fonte Essenziale?

Circa una donna su cinque soffre di costipazione, gonfiore e pesantezza.

Grazie al suo basso contenuto di sodio e alla presenza di magnesio e solfati, Fonte Essenziale è l’acqua ideale per depurare il fegato e stimolare l’attività intestinale, favorendo così una corretta evacuazione.

Non a caso è particolarmente indicata in caso di intestino pigro, gonfiore e senso di pesantezza.Ma perché bere l’acqua Essenziale?

Elenchiamo i suoi benefici.

Per l’intestino

Molto spesso l’irregolarità intestinale, la stitichezza o la pancia gonfia, possono derivare da una mancata stimolazione dell’intestino da parte del fegato.

Fonte Essenziale agisce stimolando la digestione e favorendo la mobilità intestinale.

Per il fegato

Quel bisogno di depurarsi e sentirsi bene parte anche dalle “attività” del fegato. Bere Fonte Essenziale aiuta a purificarlo, stimolando la produzione di bile e “alleggerendo il lavoro” a carico del nostro intestino.

Il fegato viene purificato, l’intestino stimolato. Il risultato? Dire addio a quel senso di gonfiore che ci accompagna nel corso delle nostre lunghe giornate piene di stress o preoccupazioni.

Altri benefici

Ma i benefici che si hanno bevendo l’acqua Fonte Essenziale non finiscono qui! Quest’acqua povera di sodio e di nitrati favorisce la diuresi e, di conseguenza, aiuta anche a contrastare la ritenzione idrica, nota dolente di molte donne, riducendo quel senso di gonfiore tipico di questa condizione.

In più, Fonte Essenziale è ricca di calcio (il 77% della dose consigliata in un litro d’acqua), fondamentale per la salute di ossa e muscoli.

Per beneficiare delle proprietà di Fonte Essenziale, ricordate di berne almeno due bicchieri al giorno a digiuno, con costanza, ogni mattina

Quando bere Fonte Essenziale?

Assumere l’acqua Fonte Essenziale diventerà il nostro piccolo rituale quotidiano di vitalità e benessere.

Per beneficiare al meglio di tutte le sue proprietà, occorre bere regolarmente ogni mattina almeno 2 bicchieri di Acqua Fonte Essenziale, a digiuno, meglio se a temperatura ambiente

L’assunzione costante è fondamentale affinché l’acqua sia efficace ed è dimostrato anche da studi scientifici!

Inoltre, l’acqua Fonte Essenziale racchiude in sé due aspetti positivi fondamentali:

l’efficacia di bere acqua di primo mattino , fondamentale per il nostro benessere fisico (e non solo).

, fondamentale per il nostro benessere fisico (e non solo). l’insieme delle sue proprietà e dei sali minerali che ci permettono di migliorare le attività di fegato e intestino.

Acqua Essenziale non è come le altre acque. Il suo sapore è molto leggero ma corposo e deciso, derivante proprio dalle sue origini termali.

Un’acqua per tutti

Bere al mattino a digiuno 2 bicchieri di Fonte Essenziale contribuisce ritrovare quel senso di benessere, di leggerezza e di energia.

Grazie alle sue innumerevoli proprietà, è un’acqua che può essere bevuta a tutte le età.

Per adulti e “più adulti”, perché con il passare del tempo c’è maggiore necessità di “aiutare” il proprio corpo, sia a livello intestinale che per le funzionalità del fegato.

Per bambini. Acqua Essenziale può essere assunta anche dai più piccoli, proprio grazie al contenuto di calcio, che favorisce uno sviluppo sano delle ossa durante la crescita. Importante: occorre ricordare però che Fonte Essenziale non è adatta per diluire il latte in polvere dei neonati.In gravidanza e allattamento.

Quest’acqua è ideale anche in gravidanza e allattamento, in quanto la sua composizione contribuisce al benessere della mamma anche nelle fasi ultime della gestazione o dopo il parto.

Acqua Essenziale non presenta nessuna controindicazione.

Ecco Fonte Essenziale in due comodissimi formati!

Dove posso trovarla?

L’acqua minerale naturale Fonte Essenziale è di facilissima reperibilità. Possiamo trovarla comodamente al supermercato, nel classico formato da 1 litro, in modo da tenere sempre una giusta scorta in casa; inoltre è disponibile anche in farmacia in un formato da 400 ml, un po’ più piccolo ma allo stesso tempo pratico!