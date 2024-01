Pulire la casa a volte è molto faticoso in quanto sono tante le cose da lavare e il tempo non sempre è sufficiente per fare tutto.

È possibile, però, ottimizzare i tempi e pulire tutta la casa risparmiando tempo e fatica.

In che modo? Combinando queste attività di pulizia. Vediamo insieme come fare!

Aspirapolvere e battiscopa

Innanzitutto, vi suggeriamo di combinare insieme due attività che di solito compiamo in maniera separata: il passare l’aspirapolvere e il pulire il battiscopa.

Passare l’aspirapolvere, infatti, è semplice in quanto bisogna solo “trasportare” l’elettrodomestico in casa sul pavimento. Per questo, potete, al contempo con l’altra mano, passare un piumino sul battiscopa in modo da rimuovere tutta la polvere in eccesso.

In alternativa, potete anche realizzare voi stesse un piumino fai da te, applicando un paio di calze vecchie su un bastone o su una scopa e passarla, poi, sul battiscopa.

I collant, infatti, sono fatti di un materiale che è in grado di trattenere la polvere. In caso vogliate anche rimuovere eventuali macchie attaccate al battiscopa, allora dovrete attaccare alla scopa un panno in microfibra immerso in una soluzione composta da acqua calda, aceto e succo di limone.

Persiane e tapparelle

Altre attività che possono essere combinate riguardano la pulizia delle persiane e delle tapparelle. Iniziate, infatti, con il passare la scopa sulle persiane e sulle tapparelle in modo da rimuovere l’accumulo di polvere, procedendo dall’alto verso il basso così da non spostarla da una parte all’altra della superficie.

Dopodiché, per quanto riguarda le persiane, potete ottimizzare i tempi di pulizia, utilizzando le pinze da cucina in modo da pulire sia sopra che sotto ogni stecca contemporaneamente.

Quindi, avvolgete ogni lato delle pinze con un panno in microfibra che fisserete con un elastico e passate, poi, la pinza sulle stecche delle vostre persiane!

Per la pulizia vera e propria di queste superfici, invece, dovrete riempire un secchio con acqua calda e 4 bicchieri di aceto all’interno, immergere un panno nella soluzione e applicarlo a una scopa che passerete prima sulle tapparelle.

Mentre la soluzione agirà sulle tapparelle, passate la scopa con il panno sulle persiane. A questo punto, ritornate alle tapparelle e risciacquatele con un panno inumidito con sola acqua. Fate lo stesso con le persiane ed ecco che vi ritroverete pulite entrambe le superfici!

Rubinetti e ceramiche del bagno

Anche quando si tratta di pulire il bagno, potete ottimizzare i tempi sfruttando il tempo “morto” per dedicarvi alla pulizia delle altre componenti.

Per questo, vi consigliamo di combinare insieme la pulizia dei rubinetti su cui si deposita il calcare e le ceramiche del bagno.

Poiché il calcare sui rubinetti deve sciogliersi in modo da renderlo di nuovo brillante, vi suggeriamo di provare il metodo del sacchetto il quale consiste nel versare 2 bicchieri di aceto di vino bianco in un sacchetto di plastica e legarlo attorno al corpo del rubinetto.

A questo punto, lasciate agire per circa un’ora o due e dedicatevi alla pulizia delle ceramiche del bagno. Vi basterà versare 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua, mescolare il tutto e travasare la miscela così ottenuta in un flacone spray.

Dopodiché, vaporizzatela sulle ceramiche, sul box doccia e strofinate con una spugnetta su tutta la superficie. Infine, risciacquate con acqua tiepida e asciugate accuratamente.

L’acido citrico sarà in grado di rimuovere anche il calcare grazie alla sua forte azione che lo rende efficace anche per pulire a fondo la lavatrice! Terminata la pulizia delle ceramiche, passate ai rubinetti e togliete il sacchetto. Infine, strofinate delicatamente, passate un panno umido sulla superficie esterna e asciugate accuratamente.

N.B Vi consigliamo di utilizzare un sacchetto spesso e resistente per evitare che possa rompersi quando viene legato al rubinetto.

Pentole e piano cottura

Solitamente mi dedico prima alla pulizia dei piatti e delle pentole per poi passare al piano cottura. Tuttavia, mi capita spesso di notare che i piatti e le pentole sono particolarmente incrostate e che necessitano di stare per più tempo in ammollo.

Perciò, alterno la pulizia del piano cottura con quella delle stoviglie in modo da ottimizzare i tempi. Inizio, quindi, dal riempire la vaschetta del lavello con acqua calda e versando al suo interno il sapone di Marsiglia o sapone giallo. Dopodiché, metto le stoviglie all’interno di questa soluzione.

A questo punto, inumidisco la spugnetta e passo alla pulizia del piano cottura. Nel frattempo, l’acqua calda nella vaschetta del detersivo avrà sciolto le incrostazioni di grasso, perciò mi basterà semplicemente passare la spugnetta sui piatti e sulle pentole per averle super pulite!

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come sgrassare a fondo il piano cottura!