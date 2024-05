Cif Crema Classico: i mille usi per la tua casa

Tra i prodotti che amo avere in casa sempre perché versatili e utili per vari utilizzi, figura sicuramente il tanto noto Cif Crema Classico con particelle pulenti naturali al 100%.

Venduto come detergente multiuso per superfici dure, vanta molteplici proprietà che lo rendono un valido alleato per risolvere vari problemi casalinghi.

A tal proposito, oggi vi dirò tutti i suoi utilizzi e, in particolare, quelli che per me funzionano meglio!

Che cosa è

Come sempre, partiamo dal presentare il prodotto. Il Cif crema è un detergente che vanta delle particelle pulenti 100% naturali, in grado di svolgere un’azione abrasiva.

Per questo, risulta essere molto efficace su tutte le superfici che presentano grasso incrostato, residui di cibo, macchie di bruciato e macchie di calcare. Insomma, su tutte le superfici che necessitano di essere “raschiate”.

Inoltre, come detto sull’etichetta è in grado di donare alle superfici un pulito brillante ed è facile da risciacquare.

Circa la facilità di risciacquo, non mi trovo pienamente d’accordo perché noto che bisogna risciacquare molto perché è come si formasse una sorta di strato polveroso, dovuto alle particelle, che non va via subito.

Come lo utilizzo

La modalità di utilizzo di questo prodotto è facile da intuire, in quanto basta semplicemente versarlo direttamente su un panno e una spugnetta e strofinarla, poi, sulla superficie che volete trattare.

In caso, però, di sporco più ostinato, potete anche direttamente applicarlo sulla zona da trattare, lasciare agire per un po’ in modo che il prodotto possa penetrare nella superficie e rimuovere tutto lo sporco.

Infine, utilizzo un panno umido per risciacquare.

Come ho già detto, sebbene il Cif in crema venga commercializzato come un prodotto con un risciacquo facile, in realtà ho notato che bisogna risciacquare davvero molto per rimuovere la patina che si forma.

Ovviamente, questo non è un problema considerata l’efficacia di questo detersivo.

Cosa pulisco con questo prodotto

Io personalmente possiedo sempre un flacone di questo prodotto in casa perché lo utilizzo veramente ovunque, ovvero su tutte le superfici e gli oggetti che presentano macchie di sporco, di nero, di calcare o di grasso.

Innanzitutto, lo si può utilizzare per lavare i sanitari, soprattutto il wc e il box doccia da cui riesce a rimuovere le macchie di calcare e, addirittura, di muffa.

Inoltre, è una manna dal cielo sui rubinetti, sul piano cottura, sui bruciatori, sulle pentole e griglie incrostate, in generale, su tutte le superfici di acciaio.

Per non parlare, poi, delle porte e delle fughe annerite che tornano bianche con questo prodotto! Insomma, chi più ne ha, più ne metta!

I miei usi preferiti

Una volta capito che questo prodotto può essere utilizzato ovunque grazie alla sua versatilità, vi confiderò quelli per che per me sono gli “usi preferiti”, ovvero le superfici su cui tanto amo usare questo prodotto proprio per la sua efficacia.

Innanzitutto, le scarpette bianche in ecopelle/ pelle. Quando queste diventano sporche e nere, ricorro al Cif in crema per averle come nuove in un batter d’occhio!

Poi, le fughe. Ho notato che questo prodotto riesce a sciogliere il nero che si deposita su di esse e rende molto più facile e veloce la pulizia. In questo caso, infatti, semplicemente verso un po’ di Cif in crema sulle fughe, lascio agire per un po’, dopodiché passo uno spazzolino e risciacquo accuratamente.