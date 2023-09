Sebbene sia meno conosciuto del sapone di Marsiglia, il sapone giallo è altrettanto efficace, in quanto vanta proprietà sgrassanti, pulenti e lucidanti.

Come se non bastasse, poi, ha un approccio molto delicato per cui può essere usato sulle più svariate superfici.

Per questo, oggi vedremo insieme come avere il bagno pulito da cima a fondo con un solo pezzo di questo sapone!

Sanitari

Che si tratti delle ceramiche del wc o degli altri sanitari, poco importa, in quanto sarete felici di sapere che il sapone giallo potrà venire in vostro soccorso per sbiancare queste superfici e farle diventare come nuove!

Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è applicare un pezzetto di sapone giallo su una spugnetta e strofinarlo energicamente sui sanitari. Dopodiché, lasciate agire per 10 minuti prima di risciacquare accuratamente.

Per togliere le macchie gialle all’interno del wc, invece, potete direttamente versare un pezzetto di sapone in un secchio contenente acqua molto calda o bollente, lasciarlo sciogliere e gettare il contenuto del secchio nel water.

N.B Vi raccomandiamo di fare attenzione nel maneggiare l’acqua molto calda e di aspettare sempre che si raffreddi un po’.

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come avere il wc sempre pulito con il sapone giallo!

Cabina doccia

Un’attenzione a parte merita poi la cabina doccia, la quale è continuamente esposta all’acqua e presenta macchie di calcare su gran parte delle sue componenti, come i vetri, il piatto, il soffione e così via.

Vi basterà versare 1/4 di panetto di sapone in una brocca contenente 500 ml d’acqua e aggiungere, se lo preferite, anche 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Dopodiché, mescolate il tutto e travasate il composto così ottenuto in un flacone con spray. A questo punto, vaporizzatelo su tutta la doccia, concentrandovi soprattutto sulle macchie più ostinate e strofinate con una spugnetta prima di risciacquare.

Infine asciugate e noterete che la doccia sarà pulita come non mai. Come se non bastasse, questo rimedio sarà in grado di rimuovere anche le macchie nere di muffa negli angoli!

Rubinetti e sul soffione

Anche i rubinetti e il soffione presentano spesso delle macchie bianche dovute alla formazione del calcare che fanno perdere loro tutta la bellezza originaria.

Ma l’azione lucidante del sapone giallo è una manna dal cielo anche in questi casi. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene utilizzato per lucidare il piano cottura! Come già visto, dovrete semplicemente applicare un po’ di sapone su una spugnetta non abrasiva e strofinarla delicatamente su queste componenti. Dopodiché, risciacquate accuratamente e il gioco è fatto!

Specchi e vetri

Gli specchi e i vetri nel bagno sembrano essere destinati a non essere mai lucidi e puliti come vorremmo in quanto l’umidità prodotta in questo ambiente fa sì che si formino degli aloni per niente belli da vedere.

Ancora una volta, quindi, il sapone giallo viene in nostro soccorso: versate 1 pezzetto di sapone in una ciotola con acqua calda, dopodiché immergete una spugna all’interno della miscela così ottenuta e passatela sui vetri e sugli specchi usando sempre il lato non abrasivo. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente.

Piastrelle e pavimenti

Infine, vediamo come sfruttare il potere sgrassante del sapone giallo per pulire le piastrelle del muro, i pavimenti e per sbiancare le fughe annerite.

Vi suggeriamo di versare un pezzetto in un secchio con acqua tiepida, di immergere una spugnetta al suo interno e di strofinarla sulle piastrelle macchiate, cercando di insistere anche sulle fughe.

Dopodiché, lasciate agire prima di risciacquare accuratamente. Per i pavimenti, invece, vi suggeriamo di utilizzare la stessa miscela, a patto che non esageriate con la grandezza del pezzetto di sapone perché l’olio contenuto all’interno potrebbe rendere la superficie del pavimento appiccicosa.

Avvertenze

Provate il sapone giallo prima in angoli non visibili per non rischiare di macchiare o danneggiare le superfici.