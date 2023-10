Come Caricare correttamente la Lavastoviglie e risparmiare sulla corrente

Caricare correttamente la lavastoviglie è fondamentale non solo per ottenere piatti puliti ma anche per risparmiare sulla corrente e l’acqua.

Spesso si fanno dei passaggi automatici e si hanno delle abitudini che comportano anche più lavaggi, proprio perché non si sa come caricare correttamente le stoviglie.

Scopriamo insieme tutti gli accorgimenti che puoi usare per non avere una bolletta salata e ottimizzare l’uso di quest’elettrodomestico!

Prima regola: sciacquare bene

Un errore molto comune quando si carica la lavastoviglie è non sciacquare bene i piatti prima di inserirli nel cestello.

È importante rimuovere i residui di cibo più grandi con un tovagliolo e sciacquare poi via lo sporco più incrostato per evitare che si accumuli nel filtro della lavastoviglie.

Se manchi di fare questo passaggio, i detriti possono ostruire il filtro e ridurre l’efficienza del lavaggio, costringendo l’elettrodomestico a lavorare di più e consumare più energia.

Un metodo ancora più efficiente che puoi provare è riempire una vasca del lavello con acqua calda e 2 cucchiai di bicarbonato; successivamente dovrai mettere i piatti in ammollo per un’oretta, in modo che lo sporco si possa ammorbidire.

Non dimenticare di fare anche una pulizia mensile dell’elettrodomestico, che ti consiglio di praticare con delle pastiglie pulenti fai da te. Realizzarle è semplicissimo, come puoi vedere dal video che ho preparato:

Mettere bene gli utensili

Un’altra cosa che ti può aiutare a risparmiare e usare bene la lavastoviglie è posizionare correttamente gli utensili per garantire un lavaggio sicuro e riuscito.

Ad esempio, forchette e cucchiai dovrebbero essere separati per evitare che si accumulino e si incastrino tra di loro. Inoltre, vanno messi sottosopra, così che l’acqua e il detersivo possano andare in profondità.

Nel caso dei coltelli, invece, assicurati che le lame siano rivolte verso il basso per evitare lesioni accidentali durante la scarica. I mestoli in acciaio, infine, andranno messi nel cestello in orizzontale.

Cosa va sul fondo?

Quando si carica una lavastoviglie, è importante considerare quali elementi dovrebbero andare sul fondo e quali sulla parte superiore del cestello.

Solitamente, le pentole, le padelle e gli oggetti di grandi dimensioni dovrebbero essere posizionati nella parte inferiore, mentre i bicchieri, le tazze e i piatti più piccoli dovrebbero essere sistemati nella parte superiore.

Da tener sempre presente sono gli utensili in plastica, che se è rigida potete metterli sul fondo; se è fine, sarebbe meglio lavarli a mano per non rischiare di non corrodere o danneggiare il materiale.

Questo approccio ottimizza lo spazio e il flusso dell’acqua, garantendo una pulizia uniforme.

Usare detersivi adatti

La scelta del detersivo giusto è essenziale per ottenere risultati di lavaggio ottimali e risparmiare sulla corrente.

Utilizza un detersivo specifico per lavastoviglie e segui le istruzioni sulla confezione per dosare correttamente il prodotto. L’uso eccessivo di detersivo può causare schiuma in eccesso e richiedere ulteriori cicli di risciacquo, aumentando così il consumo energetico complessivo.

Potete considerare anche rimedi naturali come spruzzare l’aceto bianco d’alcol su tutte le stoviglie prima di avviare il ciclo di lavaggio.

Consigli per il risparmio

Per massimizzare il risparmio energetico con la tua lavastoviglie, puoi seguire alcuni suggerimenti aggiuntivi.

Scopriamo insieme quali sono i consigli che puoi seguire quotidianamente:

utilizza i programmi a bassa temperatura o l’opzione di lavaggio eco se disponibile poiché questi richiedono meno energia per riscaldare l’acqua.

Seguendo queste linee guida per caricare e utilizzare correttamente la tua lavastoviglie, non solo otterrai stoviglie pulite e brillanti, ma contribuirai anche a ridurre il consumo di corrente elettrica, facendo la tua parte per l’ambiente e risparmiando sui costi energetici.