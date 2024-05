Se c’è un ambiente in casa che non si dovrebbe mai trascurare, quello è il bagno. Poiché viene utilizzato praticamente in più momenti durante il giorno, è quello più soggetto a sporco, umidità e cattivi odori.

Per eliminarli la pulizia è sempre la risposta giusta, ma a volte non basta! Vediamo insieme come eliminare i cattivi odori dal bagno e magari alcuni rimedi naturali per renderlo più profumato!

Cosa causa i cattivi odori in bagno

Per affrontare adeguatamente il problema, prima dobbiamo capirne l’origine. I cattivi odori in bagno possono dipendere da diverse cause: dai residui nei scarichi, all’accumulo di umidità, fino alle superfici che non ricevono pulizia adeguata.

I batteri e la muffa trovano in queste condizioni il terreno fertile per proliferare, generando appunto odori spiacevoli. Vediamo ora, passo dopo passo, ciò che occorre fare per avere un bagno più pulito e più profumato.

Facciamo arieggiare

La prima cosa da fare è quella di aprire le finestre e far arieggiare adeguatamente il bagno. A volte, sottovalutiamo l’effetto che l’aria fresca ha sul rinnovamento del nostro ambiente. Aprite le finestre ogni giorno per almeno qualche minuto, indipendentemente dalla stagione, per permettere all’aria di circolare e ridurre significativamente l’umidità.

Se avete un bagno senza finestre, potreste metterci un po’ di tempo in più. Tenete accesa la ventilazione per qualche minuto, magari con la porta del bagno aperta, in modo che vi sia un minimo di circolo d’aria.

Iniziamo dagli scarichi di doccia, wc e sanitari

Quando c’è del cattivo odore persistente in bagno, nella maggior parte dei casi è colpa degli scarichi, sia della doccia, ma anche del wc!

Mi affido all’acido citrico, una scelta ecologica e potente contro il calcare: ve lo racconto passo dopo passo.

Prendete 200 gr di acido citrico e scioglieteli in 1 litro di acqua ben calda. Versate questa soluzione direttamente negli scarichi. Lasciate agire per circa un’ora, meglio ancora se per tutta la notte. Il giorno seguente, versate abbondante acqua calda.

L’acido citrico svolge diverse funzioni: oltre ad eliminare il calcare negli scarichi (basti pensare al fondo del wc), elimina le incrostazioni e deodora efficacemente! Altre delle sue funzioni sono in questo video:

Puliamo le ceramiche e le piastrelle

Quando un bagno puzza, in qualche modo è come se i cattivi odori si impregnassero su tutta la zona circostante. A volte decido di lavare tutto, anche asciugamani e accappatoi che sono appesi!

Lo stesso discorso vale per le superfici come ceramiche e piastrelle.

Per la loro pulizia, il sapone di Marsiglia è un fedele alleato. Eccovi la mia ricetta: diluite 2 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato in un litro d’acqua tiepida, utilizzate una spugna o un panno per distribuire la soluzione sulle superfici e poi strofinate delicatamente. Risciacquiamo poi con acqua. Uso il sapone di Marsiglia perché per me l’odore è particolarmente piacevole, ma siete liberi di usare quello che preferite.

In più, per pulire le piastrelle del bagno velocemente, ecco un metodo che uso sempre:

Come profumare il bagno in modo naturale

Infine, dopo la pulizia, è il momento di rendere l’ambiente non solo pulito ma anche piacevolmente profumato.

Ci sono diversi rimedi naturali che possiamo usare, da quelli da “spruzzare”, o quelli dove si utilizzano rami di piante aromatiche. Però se volete un tocco bello anche esteticamente, e che potreste tenere tranquillamente in bagno, usate il metodo con il riso.

Questo è il procedimento: mescolate in una ciotola (di quelle carine, tipo di vetro) una manciata di riso, una manciata di fiori di lavanda secchi e alcune gocce del vostro olio essenziale preferito (magari sempre di lavanda!).

La ciotola (o il vasetto) è già pronto per essere posizionato nel punto del bagno che più vi piace. Quando sentirete che il profumo viene meno, provate a “ricaricarlo” sempre con gli oli essenziali. Se non avete il riso, va bene anche il sale grosso: