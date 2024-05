Come eliminare la puzza di piedi dalle scarpe da ginnastica

Quando si tratta di contesti più informali, amo molto indossare le scarpe da ginnastica che trovo molto comode e leggere per le attività quotidiane.

Proprio perché le sfrutto particolarmente, però, non di rado mi ritrovo un cattivo odore all’interno di queste calzature che non riesco ad eliminare facilmente. E che puzza, poi, quando di sera le tolgo!

A tal proposito, ho provato dei trucchetti per eliminare la puzza di piedi dalle scarpe da ginnastica e sembrano funzionare! Ecco quali sono.

Cosa uso per assorbirla

Quando ho iniziato a sentire quel cattivo odore nelle mie scarpette da ginnastica, il mio primo obiettivo è stato subito quello di assorbirlo in modo che non si impregnasse nel tessuto.

Per questo, ho utilizzato un ingrediente noto proprio per le sue proprietà altamente assorbenti: il sale grosso.

Ho versato, quindi, il sale in due calzini di spugna molto spessi riempendoli fino alla caviglia. Dopodiché, ho fatto un nodo per chiuderli e li ho riposti nelle scarpe.

A questo punto, ho lasciato agire per tutta la notte, mettendo le scarpe all’esterno sul balcone e il giorno dopo ho notato che la puzza era scomparsa.

Se volete provare questo trucchetto, vi consiglio sempre di controllare bene i calzini e di accertarvi che non ci siano buchi perché potreste far cadere il sale.

Inoltre, potete utilizzare il bicarbonato di sodio o l’amido di mais in alternativa al sale in quanto vanta la stessa proprietà. Vi ricordo, infatti, che questi ingredienti sono in grado anche di assorbire l’umidità!

I miei trucchetti per profumarle

Il trucchetto del sale (ma anche dell’amido o del bicarbonato) è utile per neutralizzare i cattivi odori, ma non per portare un buon odore. Perciò, una volta assorbita la puzza nelle scarpe, non mi sono accontentata e ho voluto procedere con altri trucchetti in modo da profumarle.

Io, personalmente ho usato un ingrediente che utilizzo molto in casa, anche per lavare i vetri e togliere gli aloni. Sto parlando del borotalco, il cui profumo è inconfondibile!

Ho aggiunto, quindi, 1 cucchiaio di questo ingrediente nella scarpa, ho lasciato agire per tutta la notte e il giorno dopo le mie scarpe erano così profumate da farmi venire voglia di indossarle!

Se volete evitare questo secondo step, potete anche aggiungere 4 gocce di olio essenziale nel sale del rimedio precedente, mescolare bene e procedere come già visto.

Vi consiglio sempre di utilizzare fragranze dal profumo fresco e forte, come quello degli agrumi o della menta così da “coprire” maggiormente la puzza.

Le lavo così

Infine, come ultimo step, ho lavato le mie scarpe accertandomi sempre di procedere con la tipologia di lavaggio più adatto alle mie calzature.

Nel mio caso erano lavabili in lavatrici, pertanto mi è bastato metterle in un sacchetto di cotone traspirante, togliere i lacci e procedere mettendolo nel cestello insieme ad altre 3 paia di scarpe.

Anche se c’era ancora un po’ di spazio, ho preferito non riempire troppo il cestello per evitare che la mancanza di spazio materiale facesse urtare troppo le scarpe.

Dopodiché, ho aggiunto un po’ di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta e ho impostato un ciclo di lavaggio di 30 gradi per non danneggiare il materiale delle mie scarpette con temperature elevate.

Ovviamente, tutto dipende dalla tipologia di scarpe, perciò consultate sempre le etichette di lavaggio che vi indicheranno la modalità di lavaggio più corretta.

In linea generale, però, mi sento di sconsigliarvi il lavaggio in lavatrice delle scarpette che hanno la suola danneggiata perché potrebbe scollarsi del tutto e scarpette che hanno varie applicazioni vicino.

E se volete un video che vi sia da guida quando volete eliminare i cattivi odori dalle vostre scarpe, ecco cosa abbiamo pensato per voi!

Avvertenze

Per essere sicuri di non rovinare le scarpe, assicuratevi sempre che possano essere lavate in lavatrice consultando le etichette di lavaggio.