Come evitare la condensa delle finestre quando fuori è umido

Durante la stagione invernale, l’eccesso di umidità esterna misto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori potrebbe causare l’accumulo di condensa sui vetri.

E che brutto, poi, vedere le finestre oscurate da quella patina!

Per fortuna, però, è possibile evitare questo fenomeno. Vediamo insieme come fare!

Fare arieggiare la casa

Innanzitutto, vi ricordiamo che è sempre importante lasciare arieggiare la casa in modo da evitare gli sbalzi di temperatura e soprattutto per permettere all’acqua sui vetri di asciugarsi.

Anche se le temperature esterne sono molto basse, quindi, aprite le finestre anche solo per pochi minuti soprattutto quando state svolgendo attività che aumentano il tasso di umidità: cucinare, fare la doccia e così via.

Non asciugare i panni in casa

Sebbene spesso potrebbe sembrare quasi necessario ricorrere all’asciugatura dei panni in casa perché la pioggia e l’eccesso di umidità all’esterno potrebbero causare cattivi odori sul bucato, in realtà quest’abitudine è del tutto sbagliata.

Mettere capi bagnati in casa, infatti, non farebbe altro che aumentare l’umidità e provocare, di conseguenza, la condensa sui vetri delle finestre.

Per questo, vi suggeriamo di evitare questa pratica o di farlo in una stanza che non utilizzate dove potete anche lasciare le porte e le finestre aperte.

Deumidificatore fai da te

Spesso ricorriamo ai deumidificatori disponibili in commercio per abbassare l’umidità in casa, ignorando che in realtà potremmo realizzarlo da sole con prodotti da dispensa.

In particolare, è adatto per quest’uso il sale, la cui proprietà assorbente è in grado di eliminare l’umidità in casa!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere il sale in una ciotola (o più ciotole) e posizionarle, poi, nei vari angoli della casa o sul davanzale della finestra.

In alternativa al sale, potete anche usare il riso. Vi suggeriamo, però, di cambiare l’ingrediente quando notate che è troppo “bagnato”.

Metodo della saponetta

Il metodo della saponetta è un metodo che viene utilizzato soprattutto sugli specchi del bagno che tendono a presentare la condensa durante la doccia.

Si può, però, applicare senza problemi anche ai vetri delle finestre in modo da rimuovere subito la condensa e farli tornare brillanti!

Dovrete, quindi, inumidire il sapone di Marsiglia e passarlo sul vetro in modo tale da formare una patina. Questa patina, infatti, farà scivolare giù le gocce d’acqua ed evitare che possa fissarsi la condensa.

Quando vorrete pulire i vetri, vi basterà passare un panno inumidito con acqua.

Piante anti-umidità

Forse vi può sembrare troppo bello per essere vero, eppure ci sono delle piante che potete mettere in casa in grado di assorbire l’umidità e rendere più secca l’aria della casa.

Tra queste ricordiamo la begonia, l’orchidea, il bambù, la sansevieria e il pothos, le quali hanno tutte un forte potere assorbente.

Metodo della bottiglia

Come pulirli

Una volta visto come evitare la formazione della condensa sui vetri, passiamo a vedere a come pulirli in caso la condensa si sia già formata.

Aceto

Il primo trucchetto che vi suggeriamo consiste nell’utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà pulenti, smacchianti e soprattutto lucidanti.

Vi basterà, quindi, versare quantità uguali di aceto e di acqua in un flacone con spray e agitarlo energicamente.

Dopodiché, asciugate il vetro con un panno in modo da rimuovere l’eccesso di condensa e vaporizzate il composto.

Infine, passate uno straccio in cotone ben pulito e asciugate.

Succo di limone

Molto efficace per avere vetri brillanti è anche il succo di limone, il quale aiuterà anche a portare un buon profumo in tutta la casa!

Vi basterà riempire un flacone spray con il succo ben filtrato di 2 limoni e aggiungere 1 bicchiere d’acqua.

Dopodiché, vaporizzate il composto sul vetro e asciugate con un panno in cotone.

Foglio di giornale

Infine, vediamo come usare un foglio di giornale quotidiano il quale vanta proprietà assorbenti tali da assorbire subito la condensa che si è depositata sui vetri.

Prendete, quindi, un foglio di giornale di quotidiano e passatelo sul vetro più volte.

Come se non bastasse, i fogli di giornale possono essere messi anche nell’armadio e nei cassetti per assorbire tutta l’umidità!

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi prima in angoli non visibili in modo da non danneggiare il vetro.