I mesi freddi portati dall’inverno danno l’avvio a diversi fattori che si manifestano, più o meno frequentemente, in tutta la casa.

Tra questi troviamo il formarsi della condensa sulle finestre, condizione che può creare fastidi e potenziali problemi legati all’umidità nelle stanze, specie se gli infissi non sono abbastanza resistenti.

Questo fenomeno può non solo compromettere la visibilità, ma anche contribuire alla formazione di muffa e danneggiare le strutture.

Scopriamo insieme come evitare che si formi la condensa sulle finestre in casa!

Favorisci la Ventilazione

Una delle cause principali della condensa sulle finestre è la mancanza di ventilazione. Un ambiente sempre chiuso potrà essere facilmente colpito dall’umidità.

Assicurati di ventilare regolarmente la casa per almeno 30 minuti al giorno, aprendo finestre e porte, così da permettere alla corrente d’aria di circolare.

Un’adeguata ventilazione riduce l’umidità accumulata, impedendo la formazione di condensa sulle finestre. Mantieni gli spazi ben aerati, soprattutto nelle stanze in cui la presenza di umidità è più elevata, come la cucina e il bagno.

Utilizza Ventilatori

Un modo che puoi trovare molto utile quando proprio non sai come togliere via la condensa o evitarla, è mettere dei ventilatori vicino alle finestre o nelle zone più soggette al problema.

Le pale dei ventilatori aiuteranno a spostare l’aria umida lontano dalle superfici fredde delle finestre, riducendo così la probabilità di formazione di condensa.

Naturalmente l’uso dei ventilatori è da ritenere opportuno solo in casi particolari, in quanto durante l’inverno non se ne fa uso.

Proteggi le finestre

Evitare che si formi la condensa sulle finestre significa anche proteggerle da contatto diretto tra l’aria calda e l’aria fredda.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Ma quali sono queste protezioni da usare? Ci sono già in casa? Certo che sì!

A fare da barriera contro la condensa sulle finestre ci si sono i cosiddetti “isolanti termici” che possono essere rappresentati anche da una tenda molto spessa, oppure pellicola isolante, oppure delle persiane e tappeti. Ricorda di tenere le tende sempre chiuse quando cala la sera, momento della giornata che favorisce la condensa.

Naturalmente è importante che questi tessuti siano molto spessi così da non lasciar passare l’aria fredda.

Riduci l’umidità

Controllare e ridurre la fonte di umidità all’interno della casa è fondamentale per prevenire la condensa sulle finestre.

Se non sei in possesso di apparecchiature elettroniche apposite, puoi gestire l’umidità con i cosiddetti trucchetti della Nonna che comprendono l’uso del sale grosso o del riso.

Entrambi gli ingredienti hanno la capacità di assorbire l’umidità in eccesso in modo naturale ed economico. Dovrai soltanto mettere una ciotola piena di sale o riso in prossimità della finestra e lasciala lì finché non noterai una riduzione.

Uso spesso questi trucchetti, e ti faccio vedere i miri passaggi in questo video dedicato:

Piante assorbi-umidità

Alcune piante, oltre a svolgere il meraviglioso compito di darci l’ossigeno, riescono ad assorbire l’umidità e, di conseguenza, ti eviteranno la condensa sulle finestre.

Tra queste piante puoi sicuramente trovare:

edera;

felce;

sansevieria;

cristantemo;

aloe vera;

orchidea;

bambù.

Scegli quella che più ti piace e mettila in una zona strategica della casa, così potrai anche abbellirla!