Il legno è un materiale versatile e affascinante, ma dopo un po’ di tempo può diventare vulnerabile all’umidità, causando danni e deformazioni.

Ciò è causato dalle gocce umide che si infiltrano al suo interno, facendolo marcire dentro e fuori. Pertanto è fondamentale proteggere i mobili in legno e farlo non è difficilissimo!

Puoi usare ingredienti che sicuramente hai in casa! Vediamo insieme come evitare l’umidità nei mobili in legno in pochi e semplici passaggi e usando solo rimedi naturali.

Riso

Anche se viene usato prettamente in cucina, il riso è un ingrediente fantastico per ridurre l’umidità in casa e nei mobili in legno.

I chicchi, infatti, assorbono l’umidità circostante, donandoti un mobile asciutto e lontano dal rischio di essere bagnato dall’umidità, ma come si usa questo trucchetto?

Tutto quello che dovrai fare è semplicemente riempire dei sacchetti, delle piccole ciotole o dei bicchierini con il riso e posizionarli negli angoli dei mobili.

Nel caso in cui i mobili abbiano degli scaffali, metti il riso anche lì e terrai lontana l’umidità. Quando il riso diventa umido, dovrai semplicemente cambiarlo.

Sale grosso

Un metodo analogo a quello del riso puoi provarlo con il sale grosso!

Anche in questo prodotto, infatti, assorbe tantissimo l’umidità e puoi usarlo non solo per i mobili, ma anche nelle stanze della casa colpite dall’umidità.

Tutto quello che dovrai fare è mettere il sale in sacchetti traspiranti, ciotole o bicchierini che posizionerai all’interno del mobile. Giorno dopo giorno, l’umidità andrà via e il sale diventerà più liquido.

Quando si scioglie completamente, sostituisci il sale e i mobili saranno sempre asciutti!

Alloro

Tutti conosciamo le proprietà della meravigliosa pianta d’alloro!

Le foglie di alloro hanno proprietà antibatteriche che possono aiutare a prevenire la formazione di muffe e funghi nei mobili in legno, inoltre ti aiutano anche a profumare!

Per utilizzare questo trucchetto, metti alcune foglie di alloro in un sacchetto di stoffa o carta e posizionalo in un angolo del mobile. Le foglie di alloro sprigioneranno il loro aroma e terranno lontani gli insetti e le tarme, oltre a prevenire la formazione di muffe e funghi.

Ogni 2/3 settimane cambia le foglie d’alloro così che il rimedio sia sempre efficace.

Uso questo metodo non solo per prevenire l’umidità, ma anche le tarme che mangiano il legno. Ti mostro tutti i passaggi in questo video fatto apposta per te!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio, un ingrediente che sicuramente avrai in casa, rappresenta un altro rimedio estremamente efficace per evitare l’umidità dai mobili in legno.

Infatti, viene scelto anche per assorbire cattivi odori e umidità dalle scarpe tanto che il suo potere è forte! Vediamo subito come usarlo nel nostro caso.

Non devi far altro che riempire dei bicchieri piccoli con del bicarbonato e metterli nei mobili interessati, anche su più scaffali se necessario.

Metti del bicarbonato nuovo ogni volta che diventa liquido.

Amido di mais

Ultimo trucchetto che vedremo insieme per evitare l’umidità dai mobili in legno è l’amido di mais.

Parliamo, infatti, di un assorbente naturale che può essere utilizzato per prevenire l’umidità nei piccoli spazi, quindi può essere di grande aiuto anche per scarpe, cassetti, piccoli contenitori e quant’altro.

Se vuoi utilizzare l’amido di mais, riempi un contenitore con amido di mais e posizionalo in un angolo del mobile. L’amido di mais assorbirà l’umidità in eccesso e aiuterà a mantenere il legno asciutto!