Uno degli ambienti della casa più soggetto ai cattivi odori è sicuramente la cucina, poiché qui si concentrano i vapori dovuti alla preparazione dei pasti.

Per non parlare, poi, della puzza di frittura che si impregna così tanto da non andare via neppure dopo ore!

Per questo, oggi vedremo insieme come far assorbire l’odore forte di frittura con il rimedio della pentola!

Con aceto

Innanzitutto, vi suggeriamo di provare il metodo della pentola con un ingrediente che sicuramente avrete già in dispensa o, in ogni caso, molto semplice da reperire: l’aceto, il quale è in grado di neutralizzare i cattivi odori.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere metà bicchiere di aceto in un pentolino, metterlo sul fuoco e portarlo ad ebollizione.

Una volta raggiunto il punto di bollore, noterete che il vapore si diffonderà per tutta la casa e sarà in grado di assorbire tutta la puzza di frittura in cucina.

Lasciatelo sul piano cottura per tutta la notte per un effetto ancora più efficace.

In caso non tolleriate bene l’odore dell’aceto di vino, potreste ricorrere anche all’aceto di mele che ha un odore più delicato.

Bicarbonato e limone

Come l’aceto, anche il bicarbonato e il limone possono essere utilizzati in questo caso, in quanto sono noti rispettivamente per la capacità di assorbire la puzza e di portare un buon profumo.

Vi ricordiamo, infatti, che il limone è in grado di portare un buon odore anche nel bagno!

Versate, quindi, 500 ml di acqua, 4 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone in una pentola, dopodiché portatela ad ebollizione.

A questo punto, spegnete il fuoco e lasciatela sul piano cottura in modo che il vapore profumato possa diffondersi in cucina.

Infuso d’alloro

Se c’è un ingrediente noto per il suo profumo fresco e per la sua capacità di togliere l’aria viziata in casa, questo è l’alloro.

Per utilizzarlo, quindi, dovrete semplicemente mettere 4 foglie d’alloro in un pentolino contenente acqua e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e portarlo ad ebollizione.

Dopodiché, spegnete il fuoco e lasciate agire l’infuso in cucina per qualche ora.

Rosmarino

Come l’alloro, anche il rosmarino è in grado di rinfrescare l’aria di casa e assorbire la puzza di frittura.

Dovrete semplicemente aggiungere qualche fettina di limone e qualche rametto di rosmarino in una pentola contenente acqua e fare bollire il tutto.

Dopodiché, come già visto per gli altri rimedi, spegnete il fuoco e lasciate il pentolino sulla cucina per far sì che possa agire. Come se non bastasse, il rosmarino può essere utilizzato anche per realizzare uno sgrassatore fai da te!

Mela e arancia

Sebbene siano frutti buoni da mangiare, la mela e l’arancia sono anche in grado di profumare gli ambienti della casa grazie al loro odore dolce e inebriante.

Perciò, vi suggeriamo di tagliare una mela e un’arancia a fette e versarle, poi, in una pentola contenente acqua.

Dopodiché, portate il tutto ad ebollizione e lasciate sobbollire per un’altra oretta in modo che il profumo si possa diffondere in tutta la casa.

Altri trucchetti per togliere la puzza in cucina

Come evitare la puzza

Finora abbiamo visto alcuni trucchetti per rimuovere la puzza di frittura dalla casa. Ora, invece, vedremo insieme come evitare la sua formazione.

Innanzitutto, vi suggeriamo di aprire sempre le porte e le finestre quando state friggendo, in modo che la puzza possa subito uscire fuori e non impregnarsi.

Inoltre, sarebbe bene anche utilizzare la cappa durante la preparazione dei pasti, in quanto questo elettrodomestico è in grado di assorbire i vapori e gli odori provenienti dalla cucina.