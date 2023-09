Per mangiare e per degustare i nostri piatti preferiti, usiamo le posate, solitamente fatte di acciaio inox.

Questo materiale, però, tende per sua stessa natura a presentare aloni con il passare del tempo e a perdere tutta la sua lucentezza originaria.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come far tornare lucide le posate macchiate usando questi rimedi naturali!

Aceto

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare l’aceto, il quale è noto proprio per le sue proprietà lucidanti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire una bacinella o direttamente la vaschetta del lavello con acqua calda e aggiungere, poi, 1 bicchiere e mezzo d’aceto bianco.

A questo punto, mettete le posate in ammollo per qualche ora, prima di strofinare delicatamente con una spugnetta morbida in modo da rimuovere le macchie nere e gli aloni. Infine, risciacquate accuratamente e le vostre posate saranno come nuove!

Bicarbonato di sodio

Come l’aceto, anche il bicarbonato di sodio è una manna dal cielo in caso di aloni sulle vostre posate in acciaio, dal momento che svolge una leggera azione abrasiva in grado di togliere gli aloni neri.

Riempite, quindi, la vaschetta del lavandino con acqua calda e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio, dopodiché mettete le posate in ammollo nella vaschetta del lavandino per circa mezz’ora. Infine, passate una spugnetta e risciacquate.

Acido citrico

L’acido citrico è un composto derivante dagli agrumi che vanta proprietà anticalcare tali da essere utilizzato in lavatrice per liberarla dallo sporco! Come già visto, quindi, dovrete riempire la vaschetta del lavello con acqua, aggiungere 150 grammi di acido citrico e mettere le posate in ammollo. Dopodiché, lasciate agire per un po’ di tempo e risciacquate accuratamente: che lucentezza!

In alternativa, potete anche versare 150 gr di acido citrico in un flacone con spray contenente un litro di acqua, mescolare bene e vaporizzare questa miscela direttamente sulle posate prima di strofinare delicatamente con una spugnetta e risciacquare!

Succo di limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, come potevamo non menzionare il limone? Vi ricordiamo, inoltre, che questo ingrediente è in grado anche di sbiancare il bucato senza dover utilizzare la candeggina!

Versate l’acqua calda nella vaschetta del lavello, dopodiché aggiungete al suo interno il succo di 1 limone e immergete le posate in ammollo. Infine, lasciatele per qualche ora prima di risciacquarle e asciugarle accuratamente.

Sale fino

Il sale, si sa, vanta forti proprietà assorbenti ed è in grado anche di assorbire gli aloni che spesso troviamo sulle posate. Usato anche per lucidare l’argento, vediamo insieme come usarlo in caso di posate con aloni!

Versate acqua bollente nella vaschetta del detersivo, dopodiché aggiungete al suo interno 4 cucchiai colmi di sale e mettete le posate in ammollo. Infine, lasciate agire per un po’ prima di risciacquare le posate e asciugarle!

Sapone giallo

Se le macchie sono ancora lì e le vostre posate non sono lucide come vorreste, allora vale la pena provare il sapone giallo, il quale è in grado di smacchiare e lucidare anche il piano cottura!

Applicate, quindi, una pallina di sapone giallo sul lato morbido della spugna, dopodiché passatela sulle posate fino a rimuovere gli aloni neri. A questo punto, risciacquate le posate e asciugatele accuratamente per evitare la formazione di macchioline di acqua che potrebbero essere la causa degli aloni.

Avvertenze

Provate i vari ingredienti prima in un angolo non visibile per assicurarvi di non danneggiare le posate.