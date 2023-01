Come fare i Fogli Acchiappacolore fai da te semplici e veloci

Dividere o non dividere i panni? Aspettare che i carichi separati siano ben colmi o lasciar andare e fate tutto insieme?

Queste sono le domande che ci si pone ogni giorno quando si mettono a lavare i panni, inoltre non si sa mai bene il confine di quali siano gli indumenti che devono andare con i colorati o con i bianchi per le varie sfumature che hanno.

Ebbene, il tempo e l’esperienza ci insegnano che queste cose si apprendono con il tempo, ma quando si fanno lavaggi misti è sempre bene adottare tutte le precauzioni.

La più importante sono i fogli acchiappacolore, oggi vedremo insieme come farli in casa con passaggi semplici e veloci!

Cosa occorre

Per rendere il procedimento più veloce possibile bisogna capire anzitutto cosa occorre in modo da tenere tutto a portata di mano.

Non preoccupatevi, sono elementi che potete trovare tranquillamente in casa e che, in caso contrario, non saranno difficili da reperire.

Eccoli nel dettaglio:

stoffa bianca

un cucchiaio raso di soda per bucato

vasetto di vetro

acqua calda q.b. per riempire il vasetto

Tutto qui! Vi basterà avere questi ingredienti per ottenere dei fogli che vi faranno risparmiare e risolveranno un problema molto comune in lavatrice.

Procedimento

Passiamo senza esitazione al procedimento!

La prima cosa da fare è tagliare la stoffa bianca ricavando dei rettangoli della stessa misura (regolatevi tenendo presente che devono essere di media grandezza).

Fate questo primo passaggio tagliando circa una decina di fogli così da non esagerare con le quantità. In alternativa alla stoffa bianca potete usare un telo in TNT, anche questo dovrà essere tagliato in pezzi rettangolari.

Quando avrete ottenuti i vostri rettangoli, dovrete riempire il vasetto di vetro o il barattolo con dell’acqua molto calda (la temperatura dovrà stare tra gli 80 e i 90 gradi).

Aggiungete anche la soda all’acqua e mescolate finché non vedete che si è sciolta completamente.

A questo punto, uno alla volta immergeteli nel barattolo, assicurandovi che il composto di acqua e soda si impegni per bene nel tessuto.

Lasciate in ammollo per un’ora e poi lasciate asciugare…i vostri fogli sono pronti!

Come usare i fogli

Avete fatto bene tutti i passaggi? Benissimo, ora non ci resta che scoprire come usare i fogli!

Saprete già che lo scopo dei fogli è fungere da calamita per i panni colorati quando questi vengono lavati insieme ai bianchi.

Quindi altro non dovrete fare che metterne 1 nel cestello in ogni lavaggio misto ed ecco che saranno pronti per non scambiare i panni!

Tuttavia i lavaggi misti sono sempre un rischio, per cui, se avete abbastanza panni per fare carichi separati, è preferibile dividerli.

Conservarli dopo il lavaggio

Una volta terminato il lavaggio, cosa bisogna fare con i fogli? Semplice, si possono anche conservare!

Dovrete soltanto immergerli di nuovo nella soluzione che abbiamo visto precedentemente con acqua e soda, poi lasciateli asciugare e sono pronti per essere riutilizzati!

In questo modo non avrete bisogno di comprarli e andrete incontro ad un notevole risparmio.

Infine, oltre ai fogli, è necessario controllare anche che il cestello sia pulito e che non abbia macchia di colore. Se così dovesse essere, versate 1 tazza d’aceto all’interno e fate un lavaggio a vuoto, altrimenti passate solo un panno in microfibra inumidito con acqua e aceto.

Avvertenze

Come accennato prima, i lavaggi misti hanno sempre la percentuale di probabilità che non possano funzionare, per cui provate i fogli acchiappacolore prima con un lavaggio veloce e con indumenti che potete sottoporre alla prova.