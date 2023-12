Come lucidare le posate in argento del servizio buono

Le posate in argento, con il loro fascino intramontabile e l’eleganza che conferiscono alla tavola, sono un vero tesoro nelle nostre case.

Nel corso del tempo, ahimè, possono perdere la loro lucentezza a causa dell’ossidazione. Se ti è capitato che il servizio buono di posate si sia rovinato, non preoccuparti!

Puoi lucidarle in poco tempo e con metodi naturali che troverai in casa tua, scopriamo insieme tutti i passaggi!

Bicarbonato di Sodio

Non posso iniziare a dirti tutti i trucchetti senza mettere il bicarbonato di sodio in cima a tutti.

Stiamo parlando di un prodotto che, anno dopo anno, si è rivelato un alleato prezioso per rimuovere l’ossidazione dall’argento, dunque sarà perfetto per le tue posate.

Tutto quello che dovrai fare è preparare una pasta con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e acqua a filo, mescola energicamente e fermati quando vedi che ha la consistenza di un gel.

Applica il composto sulle posate e lasciala agire per almeno 30-40 minuti. Quindi, con una spazzola a setole morbide, strofina delicatamente, risciacqua e asciuga con un panno il lana.

Noterai subito una grande differenza!

Aceto Bianco

Insieme al bicarbonato di sodio, anche l’aceto bianco si pone tra i trucchi migliori per dare nuova lucentezza al servizio buono di posate in argento. Le proprietà di questo prodotto, infatti, aiutano anche a lucidare il lavello in acciaio.

In questo caso, non dovrai far altro che mettere in ammollo le posate in una miscela di acqua calda e aceto bianco (una parte di aceto per due parti d’acqua) per circa mezz’ora.

Passato il tempo necessario, dovrai togliere le posate dalla soluzione e sciacquarle con abbondante acqua corrente; in seguito asciugale con un panno morbido e saranno lucidissime!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Succo di limone

Proprio come l’aceto, anche il succo di limone è noto per la sua capacità di rimuovere macchie e ossidazione, oltre ad essere fantastico per lucidare qualsiasi superficie opaca.

Spremi il succo di un limone su un panno morbido o una spugna e strofina energicamente sulle posate. Successivamente metti in ammollo in acqua calda e succo di 1 limone per 30 minuti.

A questo punto non dovrai far altro che risciacquare e asciugare accuratamente. Il risultato sarà una lucentezza naturale che rende le tue posate in argento come nuove!

Trucchetto del Sale

Conosci il trucchetto del sale? Se no, è arrivato il momento di capire nel dettaglio questo fantastico metodo che renderà il servizio buono di posate splendente!

Il sale e la carta alluminio possono collaborare insieme per eliminare l’ossidazione in un batter d’occhio. Il sale possiede un forte potere sgrassante, mentre l’alluminio provvede a mandare via la patina scura, anche se ostinata.

Posiziona un foglio di carta alluminio nel fondo di una ciotola resistente al calore, posiziona le posate e ricoprile con una manciata di sale grosso; successivamente versa dell’acqua molto calda e lascia in ammollo per un paio d’ore.

Quando l’acqua diventa tiepida, togli i gioielli uno ad uno, strofina sopra un panno in microfibra e asciuga accuratamente.

Olio d’Oliva

Dopo la pulizia, per proteggere e dare maggiore lucentezza alle posate, puoi utilizzare olio d’oliva.

Applica un po’ di olio su un panno morbido e strofinalo sulle posate pulite. Questo creerà una sottile pellicola protettiva, preservando la bellezza dell’argento nel tempo.